Тазгодишната Нобелова награда за мир беше присъдена на политическия активист от Венецуела Мария Корина Мачадо.

Тя спечели приза за ролята си в политическия живот на родината си. Наградата е сред най-престижните отличения в света и се дава от Норвежкия нобелов комитет. Тя се присъжда за опити за разрешаването на конфликти, защита на човешките права и опазването на световния мир.

От норвежкия Нобелов комитет съобщиха, че тази година са били номирани общо 338 лица и организации. Списъкът с номинираните остава таен и се разсекретява 50 години по-късно.

Американският президент Доналд Тръмп беше сред основните претенденти за наградата, като по негови твърдения той е прекратил 7 войни за двата си президентски мандата.