БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нобелът за мир отива при активистка от Венецуела - Мария...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Нобелът за мир отива при активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
Нобелът за мир отива при активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
Слушай новината

Тазгодишната Нобелова награда за мир беше присъдена на политическия активист от Венецуела Мария Корина Мачадо.

Тя спечели приза за ролята си в политическия живот на родината си. Наградата е сред най-престижните отличения в света и се дава от Норвежкия нобелов комитет. Тя се присъжда за опити за разрешаването на конфликти, защита на човешките права и опазването на световния мир.

От норвежкия Нобелов комитет съобщиха, че тази година са били номирани общо 338 лица и организации. Списъкът с номинираните остава таен и се разсекретява 50 години по-късно.

Американският президент Доналд Тръмп беше сред основните претенденти за наградата, като по негови твърдения той е прекратил 7 войни за двата си президентски мандата.

#активистка #Мария Корина Мачадо #Нобел #нобелова награда за мир #Венецуела

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
2
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
3
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените
4
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
6
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: По света

Политическата криза във Франция: Макрон събира лидерите на основните партии
Политическата криза във Франция: Макрон събира лидерите на основните партии
Достъпът до някои от най-популярните кратери на вулкана Етна вече ще е платен Достъпът до някои от най-популярните кратери на вулкана Етна вече ще е платен
Чете се за: 02:57 мин.
Дете е жертва на поредна масирана руска атака срещу Украйна Дете е жертва на поредна масирана руска атака срещу Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
Вижте документа, подписан между Израел и Хамас Вижте документа, подписан между Израел и Хамас
Чете се за: 02:50 мин.
7,4 по Рихтер разтърси Филипините 7,4 по Рихтер разтърси Филипините
Чете се за: 00:27 мин.
Съветът по икономически и финансови въпроси се среща в Люксембург Съветът по икономически и финансови въпроси се среща в Люксембург
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Нобелът за мир отива при активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
Нобелът за мир отива при активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един служител на ДАИ не е уволнен заради корупция Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един служител на ДАИ не е уволнен заради корупция
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Вижте документа, подписан между Израел и Хамас
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Дете е жертва на поредна масирана руска атака срещу Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ