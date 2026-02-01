нотингам привлече щефан ортега

Нотингам Форест се сдоби с нов вратар. Англичаните се похвалиха с привличането на Щефан Ортега от Манчестър Сити, съобщава агенция АП. Германецът подписа договор до края на сезона с новия си клуб и с това сложи край на тригодишния си престой в отбора от Манчестър.

Ортега напуска Сити след 56 мача. Той беше привлечен от Арминия Билефелд и бе част от отбора, стигнал до златен требъл през 2023.

"Щефан има огромен опит и манталитет на победител. Той бе част от най-успешния клуб в Англия през последните години, а на нас ни бе нужно да се подсилим на вратарския пост. Името на Щефан се отличаваше от останалите и смятаме, че той ще увеличи конкуренцията", каза директорът на Форест Еду Гаспар.