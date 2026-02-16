БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нов формат, звездни гости и шоу за публиката в Мача на звездите в НБА

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Шоуто се проведе в Intuit Dome в Калифорния - едно от най-новите спортни бижута в Северна Америка, в което играе Лос Анджелис Клипърс.

нов формат звездни гости шоу публиката мача звездите нба
Снимка: БГНЕС
В Intuit Dome в Калифорния се проведе традиционният Мач на звездите от НБА. Баскетболната асоциация тази година заложи на изцяло нов формат и включи три отбора – два с американски и един с международни играчи.

Първи на паркета стъпиха USA Stars и Отборът на света. Форматът на двубоя, както и на другите два, бе само една част от 12 минути. Във въпросната първа среща не бе излъчен победител в рамките на редовното време, след като двата тима направиха равенство 32:32. След това се игра едно продължение, в което американските звезди надделяха и стигнаха до крайното 37:35.

Най-резултатен за американските звезди бе Антъни Рубен Едуърдс с 13 точки и 2 борби, а за Световния отбор бе френският център Виктор Уембаняма, който се състезава за Сан Антонио Спърс.

За американците в стартовата петица бяха включени още Девин Букър, Кейд Кънингам, Джейлън Дърън и Тайрийз Макси. В течение на двубоя се включиха още Скот Барнс, Джейлън Джонсън и Чет Холмгрен.

За звездите на света пък играха балканските титани Лука Дончич и Никола Йокич, както и Дени Авдия и Джамал Мъри в стартовия състав, а от резервната скамейка се появиха Норман Пауъл, Паскал Сиакам, Карл-Антъни Таунс и турчинът Алперен Шенгюн.

Следващият двубой бе изцяло американският сблъсък между USA Stripes и вече познатите за публиката USA Stars, които този път отстъпиха с 40:42. Най-резултатен в мача бе Джейлън Браун от победителите, който наниза 11 коша и добави 3 борби на сметката си. За Stars пък най-добър бе Антъни Рубен Едуърдс, който имаше същия актив като Браун, но записа 33 секунди по-малко на паркета.

В стартовата петица за Stripes бяха включени още Кевин Дюрант, ЛеБрон Джеймс, Кауай Ленард и Джейлън Брънсън. От пейката се появиха Брендън Инграм, Донован Мичъл и Де'Аарън Фокс.

Последният мач от програмата бе между USA Stripes и Световните звезди. И в този случай американският отбор надделя, но с малка разлика - 48:45 – този път в рамките на редовното време. №1 за отбора на света беше Виктор Уембаняма, който този път наниза 19 точки и 2 борби.

Събитието се превърна очаквано в притегателен център не само за звезди на паркета, но то бе посетено и от много влиятелни личности по трибуните. Сред тях бе бившият президент на САЩ между 2009 и 2017 г. Барак Обама, членът на кралското семейство на Великобритания принц Хари и съпругата му Мегън Маркъл, както и много други светски личности.

#Мач на звездите в НБА 2026

