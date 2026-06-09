Нов пик в Германия: 86 000 престъпления с политически мотив през 2025 г.

Нов пик на политически мотивираните престъплания в Германия. През миналата година полицията регистрира близо 86 000 престъпления с политически мотив. Това е с почти 2% повече в сравнение с предишния рекорд през 2024 г. , когато броят им скочи с 40 на сто.
Около половината от тези престъпления се приписват на крайнодесни активисти. 42-процентно увеличение обаче се наблюдава и в лявото политическо пространство.
Александър Добринт, министър на вътрешните работи: "Най-голямата заплаха идва от крайнодесния екстремизъм. Въпреки това се вижда, че левите се мобилизират и допринасят за по-честите актове на насилие в обществото. Това е тенденция, която буди загриженост, особено поради значителния ръст на престъпленията с политически мотив в левите среди. Наблюдаваме увеличение и на уличните сблъсъци, и саботажите на инфраструктура. С 85 837 престъпления достигнахме поредния рекорд. Ако разгледаме данните за последните десет години, виждаме, че броят им се е удвоил и това е тревожно".