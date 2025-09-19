Нов портал на столичната община

Ще има информация за ремонти, състояние на улиците, подлези
Столичната община разработва нов уеб портал и мобилно приложение — My Sofia, което ще даде възможност на гражданите да получават информация на живо за ремонти, състояното на улици, подлези, пешеходни пътеки и други общински обекти.
Чрез чатботове хората ще могат директно (от телефона си) да питат кога ще приключи ремонтът на дадена улица, кой отговаря за нея, както и какво е състоянието на подадения сигнал или преписка.
Данните в системата ще се подават от различни звена — районни администрации, общински дружества като „Топлофикация“, отдел „Архитектура и градоустройство“ и др. Целта е всички отговорни звена да са включени и информацията да е актуална.
Ще бъде интегрирано и споделяне на данни за градската мобилност — маршрути, спирки, време за пристигане, наличност на паркоместа и др.
Други функции: известия на живо при ремонтни дейности, спиране на топла вода и др.
Подобно приложение увеличава прозрачността на дейностите на общината и улеснява гражданите — особено младежите, които често са активни в социални мрежи или искат бърза информация.
Дигитализацията на услугите и използването на чатботове дават възможност за по-ефективна комуникация, което може да увеличи гражданското участие — подаване на сигнали, обсъждания и др.