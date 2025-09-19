Нов портал на столичната община



Столичната община разработва нов уеб портал и мобилно приложение — My Sofia, което ще даде възможност на гражданите да получават информация на живо за ремонти, състояното на улици, подлези, пешеходни пътеки и други общински обекти.

Чрез чатботове хората ще могат директно (от телефона си) да питат кога ще приключи ремонтът на дадена улица, кой отговаря за нея, както и какво е състоянието на подадения сигнал или преписка.

Данните в системата ще се подават от различни звена — районни администрации, общински дружества като „Топлофикация“, отдел „Архитектура и градоустройство“ и др. Целта е всички отговорни звена да са включени и информацията да е актуална.

Ще бъде интегрирано и споделяне на данни за градската мобилност — маршрути, спирки, време за пристигане, наличност на паркоместа и др.

Други функции: известия на живо при ремонтни дейности, спиране на топла вода и др.



Подобно приложение увеличава прозрачността на дейностите на общината и улеснява гражданите — особено младежите, които често са активни в социални мрежи или искат бърза информация.

Дигитализацията на услугите и използването на чатботове дават възможност за по-ефективна комуникация, което може да увеличи гражданското участие — подаване на сигнали, обсъждания и др.



