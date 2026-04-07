Нова наказателна процедура срещу ТЕЦ "Бобов дол" за замърсяване на въздуха

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в София са извършили проверка в ТЕЦ "Бобов дол". Това съобщават от Министерството на околната среда и водите. Извънплановата проверка е заради постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на топлоелектрическата централа.

Констатирани са неорганизирани емисии, изпускани от сградата на котелния цех, където се намират енергийните мощности на централата, както и от компрометирани участъци на газоходите към горивната инсталация. Установено е, че част от потоците от емисии, формирани в горивната инсталация, не преминават по определения в комплексното разрешително технологичен път. Това означава, че те не преминават през всички задължителни пречиствателни съоръжения – електрофилтри и сероочистващи инсталации, и се изпускат преждевременно в атмосферния въздух, допълват от Екоминистерството. За установеното нарушение е започната административно-наказателна процедура, предстои да бъде издадено наказателно постановление.

Централата е обект на постоянен контрол, включително чрез регулярни проверки, както планирани, така и по сигнали на граждани, се посочва още в съобщениет. При всяко установено нарушение се предприемат незабавни санкции съгласно действащото законодателство, пише в съобщението.

От началото на годината експертите на РИОСВ в София са извършили 20 проверки на дейността на централата и са съставили 10 акта за установяване на административни нарушения, уточняват от Екоминистерството.