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Новак Джокович: Бях наистина на ръба в четвъртия сет, радвам се, че успях да се преборя

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Спорт
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Новак Джокович победи китаеца Ву Ибин с 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 и се класира за втория кръг на Уимбълдън

Новак Джокович: Бях наистина на ръба в четвъртия сет, радвам се, че успях да се преборя
Снимка: БГНЕС
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След такъв мач, определено е по-добре, ако накрая спечелиш. Беше истинско предизвикателство за мен. Ву заслужава аплодисменти за невероятното си представяне. Това каза Новак Джокович, който започна успешно участието си на Уимбълдън. Той победи китаеца Ву Ибин с 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 и се класира за втория кръг на турнира.

Двубоят под закрития покрив на Централния корт предложи много интрига и продължи три часа и 11 минути, а сръбската звезда трябваше сериозно да се потруди, за да сломи вдъхновената и

ра на своя съперник.

"Чувствам се щастлив, но не и най-свеж, нямах чувството, че играя мач от първи кръг. Покривът повлия на условията, стана по-хлъзгаво, а и той ме постави под напрежение. Никога преди не бях играл срещу него, но знаех, че обича да удря топката плоско и да защитава линията си. Той ме изненада с нивото на ударите си. В един момент изглеждаше, че няма слабости“, обясни сърбинът, който е устремен към осма титла от третия турнир за годината от Големия шлем.

Запитан какво го е затруднило в играта на съперника, Джокович отговори:

"Започнах добре, мислех, че имам добър шанс да спечеля в три сета. Но той просто издигна играта си на друго ниво, беше наистина впечатляващо. Сервис, ретур, той игра невероятно дълбоки, мощни, бързи удари от двете страни на корта, от основната линия, форхенд и бекхенд. Нивото ми спадна, но това се дължеше и на неговото постоянство и наистина офанзивен и агресивен стил на игра. Бях наистина на ръба в четвъртия сет. Радвам се, че успях да се преборя и да остана фокусиран до края."

"Той заслужаваше този четвърти сет. Мач като този се свежда до няколко точки. За щастие имам опит, играя на този корт повече от 20 години и това ми помогна да се справя със ситуацията. Би било хубаво да комбинирам опита с младо тяло, това би била печелившата формула", заяви Ноле с усмивка.

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#Уимбълдън 2026 #Новак Джокович

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