Новак Джокович е в половината на Яник Синер на Мастърса в Шанхай

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Турнирът започва на 1 октомври.

Новак Джокович, Яник Синер
Снимка: БТА
Новак Джокович е в половината на световния №2 Яник Синер на тенис турнира от ATP 1000 в Шанхай. Надпреварата в китайския град ще се проведе в периода 1-12 октомври.

Джокера, който е четирикратен победител в съревнованието от 2012, 2013, 2015 и 2018, загуби от Синер в миналогодишния финал. Сега Ноле е четвърти поставен и чака във втори кръг Марин Чилич или Корентен Муте. Шампионът Синер също почива на старта, а първият му съперник ще бъде определен от двубоя между квалификант и Даниел Алтмайер от Германия. Джокович и Синер могат да се изправят един срещу друг в полуфиналната фаза.

Водач в схемата е Карлос Алкарас. Световният №1 стартира срещу Лърнър Тиен или Миомир Кецманович. Третият поставен Александър Зверев пък чака квалификант или Мариано Навоне от Аржентина. Петият Тейлър Фриц може да се изправи срещу участващия с "уайлд кард" трикратен шампион от Големия шлем Стан Вавринка.

Сред интересните двойки в първи кръг са Ботик ван де Зандсхулп - Нуно Боржеш, Райли Опелка - Бенжамен Бонзи и Адриан Манарино - Матео Беретини.

