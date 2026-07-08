Новак Джокович надви Феликс Оже-Алиасим и се класира на своя полуфинал №15 на Уимбълдън

Носителят на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович направи епичен мач, в който победи канадеца Феликс Оже-Алиасим с 7:6 (10), 3:6, 6:3, 6:7 (4), 7:6 (10:4) на четвъртфиналите на Уимбълдън. Това бе 120-и мач за сърбина на турнира от Големия шлем в Лондон и той постигна в него своята 107-а победа - рекорд. Мачът продължи 5 часа и 15 минути. В полуфинала той ще срещне световния №1 Яник Синер, който защитава титлата си от миналата година. Това е 15-и полуфинал на Джокович на Уимбълдън и осми пореден.

В първия гейм всеки от двамата печелеше безапелационно сервиса си, като логично се стигна до тайбрек. В него първи удари Джокович, като направи мини пробив за 2:0, но канадецът веднага направи образ за 3:2. Първи до сетбол стигна Оже-Алиасим при 6:5, но Джокович направи две поредни точки и той имаше възможност да затвори частта. Канадецът пропусна обща три възможности да поведе в сетовете, а сърбинът ес възползва от третия си шанс за 12:10.

Във втората част Оже-Алиасим игра почти без грешка, като проби в осмия гейм за 5:3, а след това изравни сетовете на свой сервис. След втората част имаше пауза, при която затвориха покрива на централния корт на комплекса, а двамата играчи почиваха принудително и трябваше отново да загряват.

След паузата Новак Джокович беше по-вдъхновен и имаше възможност да пробие още във втория гейм, но в крайна сметка го направи по-късно - в шестия за 4:2. След това ветеранът взимаше спокойно сервис геймовете си за 6:3.

Четвъртият гейм също започна с предимство за Джокович, който набързо поведе с 2:0. Феликс Оже-Алиасим не се предаде и изравни веднага - 2:2. До края двамата взимаха подаванията си и се стигна до втори тайбрек в мача. В него по-добре започна канадецът, който поведе с 2:0, а след това и с 4:2. Световният №4 стигна до трисетбола при 6:3 и реализира втория за 7:4, с което прати срещата в решителен пети сет.

В решителната част и Джокович, и Оже-Алиасим сервираха феноменално и отново се стигна до 6:6 и този път супер тайбрек. В него първи мини пробив за 2:1 направи сърбинът, а след това поведе и с 3:1. Канадецът върна мини пробива бързо, но то сбърка стоп воле в мрежата и двамата смениха полетата при 4:2. Сърбинът продължи да доминира и взе аванс от четири точки при 7:3. Втората смяна бе при 8:4 за сърбина, а при 9:4 Ноле имаше пет мачбола и реализира още първия.

"Спечелих с ракета и сърце, както и с менажиране на нервите. В супер тайбрека имахме равни шансове да спечелим, радвам се, че бях аз. Искаше ми се това да е финал, но не е и не знам утре как ще се чувства тялото ми. Децата гледат мачовете ми до късно и след това е трудно да ги сложим да си легнат, но не съжалявам, защото те са най-голямото ми вдъхновение", коментира Джокович след успеха.