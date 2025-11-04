БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новак Джокович победи чилиец и се класира на четвъртфинал на турнир в Атина

Сърбинът се наложи над Алехандро Табило.

Новак Джокович
Снимка: БТА
Слушай новината

Сръбската тенис-легенда Новак Джокович преодоля Алехандро Табило (Чили) и за първи път се класира на четвъртфинал на турнира "Хеленик Чемпиъншип" в Атина, който е с награден фонд 766 715 евро.

Чилиецът Табило, който е на 89-о място в ранглистата на АТР, имаше две победи над Джокович в предишните им две срещи, които дойдоха на клей в Рим миналата година и в Монте Карло този април.

24-кратният шампион от "Големия шлем“ сложи край на тази традиция, като реализира 13 аса и допусна едва една точка за пробив за доста по-скромния си съперник и в крайна сметка спечели със 7:6 (7:3), 6:1. За статистиката това беше 225-о класиране на Джокович на четвъртфинал в кариерата.

Но оспорвана борба в първия сет имаше само за два брейкпойнта – и двата в първия сервис на Табило. След това Джокович доминира в тайбрека и поведе с 1:0 сета.

38-годишният тенисист спечели първия брейк в четвъртия гейм на втория сет, което се оказа решаващ момент, тъй като Джокович спечели мача за един час и 39 минути.

"Играл съм два пъти на клей срещу Табило и никога не бях печелил. Така че е нормално – бях по-напрегнат преди мача, отколкото преди срещи с други съперници, и наистина се опитах да черпя енергия от публиката“, каза сърбинът пред сайта на АТР.

На същия турнир по-рано днес дебютира при мъжете българинът Иван Иванов, който обаче отстъпи в два сета на преминалия през квалификациите Яник Ханфман (Германия) - 4:6, 2:6.

