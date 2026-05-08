Новак Джокович застана зад колегите си в спора за наградните фондове

Сръбската тенис звезда Новак Джокович изрази подкрепа към играчите, които са готови да бойкотират турнири заради недоволството си от наградните фондове.

Темата набира сериозна скорост в навечерието на Ролан Гарос, след като водещи фигури в мъжкия и женския тенис, сред които Яник Синер и Арина Сабаленка, открито поставиха въпроса за по-справедливо разпределение на приходите. Сабаленка дори заяви готовност да се стигне до бойкот.

"Играчите знаят, че винаги съм ги подкрепял и ще продължа да го правя. Радвам се, че лидерите на нашия спорт са готови да повдигнат тези въпроси и да търсят решения не само в тяхна полза, но и за всички“, коментира Джокович.

24-кратният шампион от Големия шлем подчерта, че макар да не участва пряко в текущите дискусии, позицията му остава ясна – тенисистите трябва да имат по-силна роля в управлението и развитието на спорта.

"Често възникват конфликти на интереси, които не се обсъждат открито. Именно тук играчите имат силата да променят нещата. Позицията им по отношение на турнирите от Големия шлем и останалите надпревари не е там, където трябва да бъде“, допълни сърбинът.

Дебатът около финансовите условия в професионалния тенис продължава да се задълбочава, като се очаква темата да бъде сред водещите и в следващите седмици от сезона.