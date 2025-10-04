Нови арести за нападението над синагога в Манчестър

Британската полиция съобщи, че е арестувала още трима души във връзка с терористичното нападение пред синагога в Манчестър.

Задържани са един мъж и две жени по подозрение за извършване, подготовка и подбуждане към терористични актове. С това общият брой на задържаните става шест. Стана ясно, че извършителят е имал криминално досие, включително скорошен арест по обвинения за изнасилване. Бил е пуснат под гаранция.

При нападението загинаха двама души, а извършителят беше фатално прострелян. Полицията смята, че той е бил повлиян от "крайна ислямистка идеология".