БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нови национални шампионати в спортния календар на БФЛА за 2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Федерацията за първи път прие спортния си календар след обсъждане между Треньорските комисии, Комисията на атлетите и Съдийската комисия.

Георги Павлов
Снимка: Пресслужба БФЛА
Слушай новината

Няколко нови национални шампионати се включват в спортния календар на Българската федерация лека атлетика (БФЛА) за 2026 г. Федерацията за първи път прие спортния си календар след обсъждане между Треньорските комисии, Комисията на атлетите и Съдийската комисия.

След повече от две десетилетия и по предложение на Комисията на атлетите се възражда националният шампионат за младежи и девойки под 23 години. Ще се проведе национален шампионат по хвърляния и национален шампионат на 10 000 м на писта, както и национален шампионат по спортно ходене на писта. Първенствата по планинско и трейл бягане ще бъдат три, съобразно спецификата на дисциплините.

Основава се открит турнир в зала, насочен към покриване на нормативи за международните първенства. Извън класирането на национални шампионати ще могат да стартират атлети само по предложение на Комисиите и след одобрение от Съдийската такава.

На срещата, на която беше финализиран календарът, бяха изслушани доводите на всички страни, обсъдени множество въпроси и направени предложения, които ще допринесат за усъвършенстване на спортно-състезателния процес.

Сред присъстващите в обсъждането бяха Валя Демирева, Атанас Атанасов, Стойко Цонов, Йоло Николов и Недялко Боруков – представители на Треньорските комисии, Милица Мирчева, Тихомир Иванов и Габриела Петрова – представители на Комисията на атлетите, както и Силвена Тодорова и Ива Димова от Съдийската комисия.

Избраният за председател на БФЛА Георги Павлов изрази удовлетворение от проведеното обсъждане и подчерта значението на съвместната работа.

„Надявам се този подход – календарът да се обсъжда и одобрява с участието на всички заинтересовани страни – да се превърне в устойчива традиция за БФЛА“, каза Павлов, като благодари на всички участници за конструктивния диалог и посочи, че резултатът е един от най-балансираните и перспективни спортни календари в последните години.

#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
2
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
3
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
4
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
5
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
6
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Лека атлетика

България със 16 състезатели на Балканския шампионат по крос кънтри бягане
България със 16 състезатели на Балканския шампионат по крос кънтри бягане
Божидар Саръбоюков: Това, което постигнах, е достатъчно за наградата за изгряваща звезда на европейската атлетика Божидар Саръбоюков: Това, което постигнах, е достатъчно за наградата за изгряваща звезда на европейската атлетика
Чете се за: 02:45 мин.
Рут Чепнгетич получи тригодишно наказание за употреба на забранено вещество Рут Чепнгетич получи тригодишно наказание за употреба на забранено вещество
Чете се за: 01:07 мин.
Стела Енева: Когато човек е на върха, тогава трябва да се откаже Стела Енева: Когато човек е на върха, тогава трябва да се откаже
Чете се за: 01:40 мин.
Стела Енева дари първия си паралимпийския си медал от Пекин 2008 на НСА Стела Енева дари първия си паралимпийския си медал от Пекин 2008 на НСА
Чете се за: 05:47 мин.
Божидар Саръбоюков: Искам да подобря националните рекорди в зала и на открито, другото е само бонус Божидар Саръбоюков: Искам да подобря националните рекорди в зала и на открито, другото е само бонус
Чете се за: 07:35 мин.

Водещи новини

В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари 260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Чете се за: 00:50 мин.
Политика
Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Задължителна застраховка "Злополука" при качване на атракцион, предвижда нов законопроект Задължителна застраховка "Злополука" при качване на атракцион, предвижда нов законопроект
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Все по-топло време в близките дни
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ