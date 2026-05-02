Нови правила за наградите "Оскар" – без актьори и сценарии, генерирани с изкуствен интелект

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 00:55 мин.
Край на възможността сценарии и актьори генерирани с изкуствен интелект да участват в надпреварата за наградите "Оскар".

"За да бъдат допуснати до участие, сценариите трябва да са написани от човек," заявиха от Американската академия за филмови изкуства и науки. От там добавиха, че ще се вземат предвид само роли, "доказано изпълнени от хора."

Нови правила има и за международния конкурс. Досега всяка държава можеше да подава само един официален филм в тази категория. Сега право на участие ще имат и филми, спечелили наградите на престижните филмови фестивали. Актьорите пък вече ще могат да бъдат номинирани за повече от една роля, ако получат достатъчно висок брой гласове.

