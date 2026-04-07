Новият дълг за тази година надхвърли 1 млрд. евро

Източник: БТА
Снимка: БТА/Архив
Новият дълг, поет през настоящата 2026 година, надхвърли 1 млрд. евро, след като вчера бе проведен успешен аукцион за емитирането на държавни ценни книжа за 150 млн. евро. В рамките на вчерашния аукцион Министерството на финансите е предложило за продажба 10-годишни лихвоносни съкровищни облигации, част от емисия № BG 20 400 26 218, с фиксиран лихвен процент в размер на 3,5 на сто годишно, става известно от сайта на Българската народна банка.

До участие в аукциона са били допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 163 205 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 5 155 000 евро. Постигнатият коефициент на покритие е 1,09, а средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 94,69 евро на 100 евро номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение са одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 5 155 000 евро.

Постигнатата средна годишна доходност възлиза на 4,18 на сто.

В аукциона участваха 8 първични дилъри на ДЦК. Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията, се посочва в съобщението.

Това е седми аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар през настоящата 2026 година. Така общият размер на новия дълг, поет през тази година, възлиза на 1,05 млрд. евро, сочи справка на БТА в данните на Министерството на финансите.

Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година.

През 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг чрез продажба на ДЦК и облигации на международните пазари в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева), припомня БТА.

