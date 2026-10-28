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Ново напрежение в българската борба заради Станка Златева

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Спорт
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Новоизбраното ръководство на федерацията твърди, че бившата председателка все още не е предоставила пълномощно на наследника си Тодор Ангелов, а срещу решенията на Общото събрание са подадени пет жалби

Снимка: БТА
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Напрежението около управлението на Българската федерация по борба продължава. От новоизбрания Управителен съвет съобщиха, че Станка Златева все още не е предоставила пълномощно на своя наследник Тодор Ангелов, което според ръководството възпрепятства пълноценното изпълнение на неговите функции.

В официално изявление от федерацията припомнят, че по време на свиканото от съда Общо събрание петкратната световна шампионка е обявила намерението си да се оттегли и да не пречи на новото ръководство.

"Думите ѝ бяха казани пред цялата аудитория, между която имаше и десетки медии. Въпреки това Ангелов и екипът му все още чакат да получат пълномощното“, се посочва в позицията на новоизбрания Управителен съвет.

От ръководството допълват, че са призовали Златева да продължи работата си със своя клуб по борба в Сливен, като са заявили готовност да го подпомогнат финансово.

Междувременно ситуацията се усложнява и от пет жалби, подадени срещу решенията на Общото събрание, на което беше избрано новото ръководство.

Спорът се разгаря в момент, когато българските национали участват на световното първенство в Астана, Казахстан, където Семен Новиков вече спечели златен медал.

В новоизбрания Управителен съвет влизат редица известни имена от българската борба, сред които Армен Назарян, Иво Ангелов, Валентин Гецов и Гриша Ганчев.

Към момента изложените твърдения са от позицията на новоизбраното ръководство, като в съобщението не е представен отговор от страна на Станка Златева.

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#Тодор Ангелов #Станка Златева

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