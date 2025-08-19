НСИ контрира шефката на КЗП заради разпространени чрез Българската телеграфна агенция и други медии изявления.

Националният статистически институт (НСИ) счита занеобходимо да направи следните уточнения, предвид установени фактологически неточности.

На първо място, Комисията за защита на потребителите (КЗП) не очаква одобрение от НСИ, за да публикува ежедневно индивидуални продажни цени на стоки.

На 11 август 2025 г. е изпратено до Вас официално писмо, съдържащо методологични бележки и коментари по първия вариант на проект на Списък на стоки от състава на голямата потребителска кошница. Съгласно чл. 55б, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), цените на тези стоки следва да бъдат публикувани от търговците на интернет страниците им и предоставяни на КЗП за включване в интернет портала по чл. 55б, ал. 4.

До настоящия момент не е постъпила информация дали посочените бележки и коментари са взети предвид.

"Цялостното и редовно информиране на гражданите за движението на цените ще бъде важен елемент от мерките за защита на потребителите. Компетентните органи ще наблюдават непрекъснато движението на потребителските цени, за което редовно ще информират обществеността. В допълнение към информацията за инфлацията като съвкупна мярка за движението на цените, ще бъдат публикувани данни за движението на цените на ключови категории стоки и услуги. Ако българските граждани са редовно информирани за движението на цените, е по-малко вероятно в тях да се създаде погрешно разбиране за значително увеличение на ценовото ниво и спад на жизнения им стандарт в резултат на въвеждането на еврото. Резултатите от мониторинга на цените ще бъдат редовно представяни на обществеността, като по този начин ще се намали недоверието и страхът на гражданите, че цените ще се увеличат по непрозрачен начин.“

ОТ НСИ посочиха, че към настоящия момент изпълнява основната си функция – събиране, обработване и разпространение на официалната статистическа информация за индексите на потребителските цени и инфлацията. Институтът не разполага с правно основание да публикува или поддържа интернет платформа с конкретни продажни цени на стоки.

Отговорността за това е изцяло на КЗП.

Следва да се отбележи, че НСИ не е изразявал неодобрение относно указанията към търговците.

Бележките, изпратени по първия вариант на проектосписъка, се отнасят единствено до стандартизирането на мерните единици, уеднаквяването на количествата, както и до по-ясното дефиниране и допълване на отделни стоки.

НСИ няма законови задължения и правомощия да одобрява стоките, които търговците и КЗП следва да публикуват на интернет страниците си.

В духа на колегиалност и междуинституционално сътрудничество НСИ още веднъж препоръчва на КЗП да се придържа към състава на потребителската кошница, като окончателният избор и отговорност остават в правомощията на Комисията.



