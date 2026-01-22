БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена...
Чете се за: 04:07 мин.
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
Чете се за: 07:37 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
Чете се за: 07:30 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за изборните списъци

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За избирателни списъци да се изпозват данните от последното преброяване на населението, за да изчистят "мъртвите души" от списъците на ГРАО. Това е едно от предложенията за промени в Изборния кодекс. Според председателя на Националния статистически институт доц. Атанас Атанасов обаче това противоречи на Закона за преброяването.

Освен това за последните години са починали около половин милион българи, така че "мъртви души" пак ще има. Няма да са включени обаче милионите българи, които живеят в чужбина и по закон не се преброяват в страната.

Председателят на Националната статистика доц. Атанас Атанасов обяснява, че нито е възможно, нито е редно данните от преброяването да се използват за избирателни списъци. Поне три нормативни акта противоречали на това.

доц. Атанас Атанасов, председател на НСИ: "Първият нормативен акт, това е регламент 223 от 2009 г., който категорично забранява статистически данни да се използват за други цели."

Исканата промяна противоречи още на Закона за статистиката и на Закона за преброяване на населението. От фактическа гледна точка - от преброяването през септември 2021 г. до изборите населението ще се е променило съществено.

доц. Атанас Атанасов, председател на НСИ: "За тези четири години и половина поне около половин милион души ще бъдат умрели. Или с други думи казано, вместо да изчистим избирателните списъци от "мъртвите души" ние реално ще трябва да гледаме данни, в които реално има умрели."

И още - по време на преброяването се броят хората, които точно в този определен момент живеят в страната, влючително чужденците.

доц. Атанас Атанасов, председател на НСИ: "И какво ще се окаже? Че ние трябва да включим в списъците хора, които нямат българско гражданство и обратно да няма хора, които имат българско гражданство, но живеят в чужбина. Това си е чисто противоречие с Конституцията."

Българите в чужбина вероятно ще могат да участват в изборите. Това обаче означава дописване в списъците на стотици хиляди имена, което ще доведе до хаос и съмнения, смята доц. Атанасов. Колкото до списъците на ГРАО, които се използват сега, председателят на Статистиката твърди, че "мъртви души" в тях няма.

доц. Атанас Атанасов, председател на НСИ: "Няма "мъртви души". Това са просто хора, които живеят в чужбина и въпреки че живеят в чужбина те имат право да гласуват... по-скоро наистина е избирателен трик."

Председателят на статистиката казва още, че многократно е обяснявал на депутатите, че данни от преброяването не могат да се използват за гласуване. Надява се разумът да надделее.

#НСИ #преброяване на населението #Изборния кодекс

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
1
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
2
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
3
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
4
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет...
Елина Васева: 26 години съм в борбата, такова нещо не бях виждала
5
Елина Васева: 26 години съм в борбата, такова нещо не бях виждала
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието заради липсата на кворум
6
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
5
Три жени загинаха при пожар в София
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
6
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Още от: Общество

Почина писателят Петър Велчев
Почина писателят Петър Велчев
КЗП е получила много сигнали за повишени цени на медикаменти КЗП е получила много сигнали за повишени цени на медикаменти
Чете се за: 02:02 мин.
Разходка в миналото на Пловдив с помощта на изкуствен интелект Разходка в миналото на Пловдив с помощта на изкуствен интелект
Чете се за: 04:40 мин.
Как, кога и дали да се връзват психично болните пациенти - омбудсманът поиска строг регламент Как, кога и дали да се връзват психично болните пациенти - омбудсманът поиска строг регламент
Чете се за: 05:22 мин.
С плюшени зайчета срещу ВСС: Пореден протест с искане за оставката на Борислав Сарафов С плюшени зайчета срещу ВСС: Пореден протест с искане за оставката на Борислав Сарафов
Чете се за: 01:37 мин.
Здравната комисия обсъжда по-строги правила за райския газ Здравната комисия обсъжда по-строги правила за райския газ
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
Чете се за: 07:30 мин.
По света
Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за изборните списъци НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за изборните списъци
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16 номинации за...
Чете се за: 07:37 мин.
По света
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
След ледения дъжд в Русе: Над 100 души пострадаха при падания...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Как, кога и дали да се връзват психично болните пациенти -...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ