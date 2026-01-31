Нулево равенство между Локомотив Пловдив и Колос в последната контрола на "смърфовете"

Локомотив Пловдив направи 0:0 с Колос в последната си проверка от зимната подготовка.

Първата част завърши без голове, като положения пред вратата на Колос имаха Севи Идриз и Андрей Киндриш. В 17-ата минута Еспиноса получи контузия и бе заменен принудително.

През второто полувреме “червено-черните” вдигнаха оборотите и можеха на няколко пъти да реализират. Салинас, Иту и Иванов имаха шансове пред вратата на Колос, а Политино нацели напречната греда в 84-ата минута.

Играчите на Душан Косич приключиха престоя си на турска земя без загуба в трите си контролни срещи. "Черно-белите" победиха с 1:0 сръбския Напредак (Крушевац) в първия си спаринг, а вторият им приятелски мач срещу ФК Азия Талас от Киргизстан бе прекратен заради лоши метеорологични условия.

В първата си контрола от зимната подготовка "железничарите" завършиха наравно 1:1 срещу втородивизионния Етър (Велико Търново) в Пловдив.

Локомотив подновява сезона в Първа лига с гостуване на Славия в София на 8 февруари.