Претендентите за "Евровизия": България избира...
Чете се за: 01:47 мин.
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само...
Чете се за: 04:12 мин.
Край на блокадата: Преустановен е протестът на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

Нулево равенство между Локомотив Пловдив и Колос в последната контрола на "смърфовете"

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Играчите на Душан Косич приключиха престоя си на турска земя без загуба.

Локомотив Пловдив Етър
Снимка: Startphoto.bg
Локомотив Пловдив направи 0:0 с Колос в последната си проверка от зимната подготовка.

Първата част завърши без голове, като положения пред вратата на Колос имаха Севи Идриз и Андрей Киндриш. В 17-ата минута Еспиноса получи контузия и бе заменен принудително.

През второто полувреме “червено-черните” вдигнаха оборотите и можеха на няколко пъти да реализират. Салинас, Иту и Иванов имаха шансове пред вратата на Колос, а Политино нацели напречната греда в 84-ата минута.

Играчите на Душан Косич приключиха престоя си на турска земя без загуба в трите си контролни срещи. "Черно-белите" победиха с 1:0 сръбския Напредак (Крушевац) в първия си спаринг, а вторият им приятелски мач срещу ФК Азия Талас от Киргизстан бе прекратен заради лоши метеорологични условия.

В първата си контрола от зимната подготовка "железничарите" завършиха наравно 1:1 срещу втородивизионния Етър (Велико Търново) в Пловдив.

Локомотив подновява сезона в Първа лига с гостуване на Славия в София на 8 февруари.

#Локомотив Пловдив

