Няма замърсяване на въздуха след пожара в "Стомана Индъстри" - Перник

Няма превишение на стойностите на постановените часови норми във въздуха в Перник след пожара в "Стомана Индъстри" - Перник, съобщават от Регионалната инспекция по околна среда и водите в София.

Мобилна станция е разположена в двора на XVI основно училище "Св. св. Кирил и Методий" за две денонощия. Резултатите от проведените до момента измервания показват, че стойностите от първоначалните данни не надвишават постановените часови норми. Измерванията ще продължат с цел получаване на 24-часови среднодневни стойности, които ще дадат по-пълна оценка на качеството на въздуха в засегнатия район, допълват от инспекцията.

РИОСВ - София ще продължи да следи ситуацията и ще предприеме допълнителни действия при необходимост.