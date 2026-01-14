БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Няма замърсяване на въздуха след пожара в Троян

Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Няма замърсяване на въздуха след пожара в Троян
Слушай новината

Няма превишения на показателите за качеството на атмосферния въздуха в Троян след пожара в складове за текстил днес, съобщиха от Министерство на околната среда и водите. Това показват резултатите от измерванията, извършени с мобилна автоматична станция на Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околната среда в Плевен.

Според данните не са отчетени превишения при показателите за качеството на атмосферния въздух, включително озон, серен диоксид, въглероден оксид, азотен оксид, азотен диоксид и фини прахови частици. Мобилната автоматична станция ще продължи да извършва измервания и утре, за да бъдат проследени и средно денонощните стойности по показателите за чистота на атмосферния въздух.

Пожарът е потушен, а в района на град Троян има валежи от дъжд, което допълнително помага за подобряване на качеството на въздуха. Министерството на околната среда и водите и РИОСВ - Плевен продължават да следят ситуацията и ще информират обществеността при промяна на данните.

