БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нюкасъл счупи трансферния си рекорд с покупката на Ник Волтемаде от Щутгарт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

"Свраките" намериха своя нов нападател.

Ник Волтемаде Щутгарт
Снимка: БТА
Слушай новината

Нюкасъл Юнайтед сключи рекордна клубна сделка за нападателя на Щутгарт Ник Волтемаде, съобщи клубът от Висшата лига в изявление.

Клубът не разкри подробности, но според медиите Волтемаде е подписал договор до юни 2031 година, а Нюкасъл е платил трансферна сума между 69 и 78 милиона британски лири. Сумата подобрява досегашния рекорд на Нюкасъл от 63-те милиона британски лири, които клубът плати за нападателя Александър Исак преди три години.

"Това е голяма стъпка в живота ми да напусна Германия, но всички ме приеха толкова добре и вече се чувствам като част от семейството. Имам наистина добро чувство от разговора със старши треньора, че това е правилното място за мен, където да намеря най-доброто си ниво“, каза Волтемаде.

23-годишният германски национал започна кариерата си във Вердер Бремен, преди да премине в Щутгарт миналото лято и бързо да се утвърди като един от най-добрите нападатели в Бундеслигата. С Волтемаде Щутгарт спечели Купата на Германия миналия сезон.

"Той е силен в много аспекти - има страхотни технически способности и се е доказал като реална заплаха в една от най-добрите лиги в Европа - но също така е все още на възраст, в която има много място за развитие и растеж тук“, каза треньорът на Нюкасъл Еди Хау.

Волтемаде беше начело на трансферните цели на Байерн Мюнхен това лято, но германският шампион не можа да се конкурира с финансовата мощ на отбора от Висшата лига. Байерн имаше три оферти за Волтемаде, отхвърлени по-рано от Щутгарт, като последната се твърди, че е около 60 милиона евро. По-рано през лятото германският плеймейкър Флориан Вирц отхвърли предложение на Байерн и премина в Ливърпул за сделка, която може да достигне над 150 милиона евро.

Пристигането на Волтемаде в Нюкасъл потенциално отваря вратата за напускането на Исак. Исак отказа да играе за Нюкасъл в опит да премине в Ливърпул, тъй като шампионите от Висшата лига вече имаха отхвърлена една оферта от 110 милиона британски лири за шведския нападател.

#Ник Волтемаде #Щутгарт # Нюкасъл

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
1
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
3
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
4
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
Брутално убийство на котка в Севлиево
5
Брутално убийство на котка в Севлиево
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна територия
6
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Футбол

Рубен Невеш ще наследи номера на Диого Жота в националния отбор на Португалия
Рубен Невеш ще наследи номера на Диого Жота в националния отбор на Португалия
Официално: Милан се подсили с нападател на Челси Официално: Милан се подсили с нападател на Челси
Чете се за: 01:22 мин.
Христо Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона Христо Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона
Чете се за: 02:20 мин.
Роналдо откри сезона в Саудитска Арабия с победа и гол №940 Роналдо откри сезона в Саудитска Арабия с победа и гол №940
Чете се за: 00:40 мин.
Берое и Ботев Пд си уредиха контрола в паузата за световните квалификации Берое и Ботев Пд си уредиха контрола в паузата за световните квалификации
Чете се за: 00:52 мин.
Гави може да пропусне световната квалификация срещу България Гави може да пропусне световната квалификация срещу България
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Нови руски удари в Днипропетровск и Запорожие
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Зимнина в евро: Колко ще струва приготвянето на домашната лютеница?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ