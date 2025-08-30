Нюкасъл счупи трансферния си рекорд с покупката на Ник Волтемаде от Щутгарт

Нюкасъл Юнайтед сключи рекордна клубна сделка за нападателя на Щутгарт Ник Волтемаде, съобщи клубът от Висшата лига в изявление.

Клубът не разкри подробности, но според медиите Волтемаде е подписал договор до юни 2031 година, а Нюкасъл е платил трансферна сума между 69 и 78 милиона британски лири. Сумата подобрява досегашния рекорд на Нюкасъл от 63-те милиона британски лири, които клубът плати за нападателя Александър Исак преди три години.

"Това е голяма стъпка в живота ми да напусна Германия, но всички ме приеха толкова добре и вече се чувствам като част от семейството. Имам наистина добро чувство от разговора със старши треньора, че това е правилното място за мен, където да намеря най-доброто си ниво“, каза Волтемаде.

23-годишният германски национал започна кариерата си във Вердер Бремен, преди да премине в Щутгарт миналото лято и бързо да се утвърди като един от най-добрите нападатели в Бундеслигата. С Волтемаде Щутгарт спечели Купата на Германия миналия сезон.

"Той е силен в много аспекти - има страхотни технически способности и се е доказал като реална заплаха в една от най-добрите лиги в Европа - но също така е все още на възраст, в която има много място за развитие и растеж тук“, каза треньорът на Нюкасъл Еди Хау.

Волтемаде беше начело на трансферните цели на Байерн Мюнхен това лято, но германският шампион не можа да се конкурира с финансовата мощ на отбора от Висшата лига. Байерн имаше три оферти за Волтемаде, отхвърлени по-рано от Щутгарт, като последната се твърди, че е около 60 милиона евро. По-рано през лятото германският плеймейкър Флориан Вирц отхвърли предложение на Байерн и премина в Ливърпул за сделка, която може да достигне над 150 милиона евро.

Пристигането на Волтемаде в Нюкасъл потенциално отваря вратата за напускането на Исак. Исак отказа да играе за Нюкасъл в опит да премине в Ливърпул, тъй като шампионите от Висшата лига вече имаха отхвърлена една оферта от 110 милиона британски лири за шведския нападател.