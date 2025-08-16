Нюрнбергер и Дармщат продължават напред за Купата на Германия

Отборът на Дармщат от Втора Бундеслига с българския национал Фабиан Нюрнбергер в състава си продължава напред за Купата на Германия, след като се наложи с 2:1 като гост над Любек. Нюрнбергер игра пълни 90 минути.

Матей Маглика и Фрейзър Хорнби бяха точни за победителите, а Пиер Бекен в допълнителното време на срещата се разписа за Любек.

Представителя на Бундеслигата Фрайбург постигна успех с 2:0 над Лоте, а Енерги Котбус се наложи с 1:0 над Хановер 96.