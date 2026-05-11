Обърнал се тир блокира движението на тежкотоварни автомобили между Враца и Монтана

ТИР трафикът между Враца и Монтана ще остане блокиран за часове. Движението на камиони с ремаркета по път Е-79 към „Дунав мост 2“ е спряно. Същото се отнася и за движението в посока Монтана – Враца.

Камион с ремарке, който е блокирал движението по Е-79 в двете посоки между Враца и Монтана, се е преобърнал в района на старата камгарна, където често стават пътни инциденти. На мястото са се образували дълги колони от изчакващи автомобили.

Шофьорите на леки автомобили трябва да използват обходни маршрути, а тежкотоварният трафик ще бъде възстановен след като специализирана техника успее да разчисти пътя. Няма информация за тежко пострадали хора.