Обезопасиха района, къдто кола падна в подлез на Орлов мост

Днес от Столичната община поставиха кашпа в района на инцидента до Орлов мост, където кола падна в подлеза откъм ул. "Сан Стефано".

Инцидентът стана на 16 април по обяд и, за щастие, се размина само с материални щети.

Колата е била временно спряна на ул. "Сан Стефано". На кадри, с които разполага БНТ, се вижда как колата влиза в подлеза, а на други как собственикът я премества, за да освободи място.

Вероятно техническа неизправност в ръчната спирачка е причината тя да измине около 40 стъпала, без шофьор, докато се спре по средата на подлеза на метростанция "Орлов мост".

При инцидента не пострадаха пешеходци, по колата бяха нанесени минимални материални щети.