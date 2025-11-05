БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Облачно време и слаби валежи

Чете се за: 01:10 мин.
Деца
валежи гръмотевици четвъртък
Снимка: илюстративна
През нощта времето ще остане облачно, а в югоизточната част на страната ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще са между 5° и 10°, в София – около 7°.

В събота облачността ще се задържи значителна, а на места в Югоизточна България и планинските райони ще има слаби превалявания. В Западна и Централна България вятърът ще е слаб и ще утихва, докато в Източна България ще се запази по-хладен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 12°.

В планините времето ще бъде облачно, с валежи от дъжд, а над 2000 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър, а температурите ще са около 8° на 1200 м и 3° на 2000 м.

По Черноморието ще е облачно и с превалявания, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа умерен североизточен вятър, с температури от 14° до 16°. Морската вода ще е между 15° и 18°, а вълнението – 2 до 3 бала.

