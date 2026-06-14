Обрат остави България на второ място на турнира в Гърция

Българският национален отбор за жени финишира на второто място на турнира "Васо Бескаки" в Арта. Селекцията на Таня Гатева отстъпи драматично пред Гърция със 78:79 в среща от последния трети кръг, която се изигра в "Т9 "Арена". Българките държаха съдбата си в свои ръце през голяма част от мача, но допуснаха обрат в последната част, когато съставът на Петрос Преакс издържа.

Това се оказа достатъчно за "лъвиците" да финишират с победа и загуби, а гъркините финишираха на първото място с пълен актив от два успеха. Надпреварата бе част от подготовката на българския тим за старта на втория етап от квалификациите на Евробаскет 2027 в Литва, Белгия, Швеция и Финландия, които ще бъдат в средата на ноември.

Η Εθνική Γυναικών επικράτησε με 79-78 της Βουλγαρίας και με απολογισμό δύο νίκες κατέκτησε την πρώτη θέση στο τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη» που φιλοξενήθηκε στην Άρτα και στο Τ9 Κωστακίων.https://t.co/xxLjZB6Rf4#HellasBasketball #MAZI #HellenicBF #VassoBeskaki pic.twitter.com/7pLNVTgQLl — HellenicBF (@HellenicBF) June 14, 2026

Карина Константинова и Борислава Христова бяха в основата на силните начални минути, в които символичните домакини дори се радваха на двуцифрена разлика. Елени Босгана и Елена Цинике показаха, че гъркините могат да се отърсят постепенно от лошия старт, докосвайки обрата, но българките изкопчиха разлика от 3 точки в края на дебютната част.

„Лъвиците“ заложиха на защитата до голяма степен във втория период и усилията им отново се материализираха в двуцифрена разлика. Впоследствие символичните гости започнаха да създават проблеми на българския тим, който макар и допуснатите грешки, съумя да се прибере в съблекалнята при 39:32.

„Елините“ вдигнаха значително оборотите за началото на второто полувреме, връщайки интригата чрез Пинелопи Павлопулу, Цинике и Босгана. Гръцкият отбор се добра и до така желания обрат, но Константинова и Христова върнаха жеста, за да изведат българките с 6 точки напред след 30 минути игра.

Гъркините набраха нужната инерция и на старта на заключителната четвърт и този път погледнаха по-смело към обрата с помощта на обичайните заподозрени, за да откъснат със 7 точки в последните 2 минути. Стефани Костович и Илияна Георгиева позволиха на „лъвиците“ да стопят изоставането си само до 2 точки с 40 секунди до края. Последваха безрезултатни нападения, а във финалните 4 секунди Георгиева доближи българския тим само до точка. Атака по-късно Павлопупулу трепна и при двата си опита от наказателната линия. Българките овладяха борбата, но времето за успешна атака не стигна и това бе всичко.

Борислава Христова бе на обичайното си ниво за България със своите 20 точки и 7 борби. Стефани Костович се отчете със 17 и 14 овладени под двата ринга топки, Карина Константинова регистрира 13 и 6 асистенции. Илияна Георгиева финишира с 10 и 9 овладени под двата ринга топки.

Елени Босгана (8 борби) и Елена Цинеке нанизаха по 18 точки за Гърция.