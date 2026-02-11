Обрат за Християн Петров и Хееренвеен в Нидерландия

Християн Петров и Хернвеен постигнаха седма победа от началото на сезона в нидерландската Ердивизи. Българинът и неговите съотборници спечелиха при гостуването си на Го Ахед Ийгълс след 3:1 в мач от 20-ия кръг.

Централният защитник влезе като резерва в 77-та минута. Така българският национал започна от пейката в трети пореден двубой.

Хееренвеен е девети в класирането на три точки от осмото място, което дава право на участие в плейофи за класиране в Лига на конференциите.

Го Ахед Ийгълс поведе с попадение на Юлиус Дирксен. Хееренвеен стигна до обрат с два гола на Ласе Нордаас, а Якоб Тренсков оформи крайния резултат в края.