Обсерваторията на Софийски университет отново е отворена за посетители

В Борисовата градина се намира астрономическата обсерватория на Софийския университет. Тя беше затворена за близо 3 години, но сега е напълно реставрирана и отворена за посетители.

Екипът на обсерваторията се бори за този ремонт близо 10 години. Сградите и двора били в окаяно състояние, но всичко това е вече минало.

Това е първата в България астрономическа обсерватория и една от първите на Балканския полуостров. Открита е през 1897 г. Същата година е доставен и първия телескоп на постоянен фундамент у нас.