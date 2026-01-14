Община Царево с призив за помощ за семейство, останало без покрив след пожар

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В навечерието на Новата 2026 година тежък инцидент засегна семейство от село Бродилово в Община Царево.

Внезапен пожар напълно унищожи семейната къща, обитавана от 93-годишен възрастен човек. Благодарение на навременна реакция е избегната човешка трагедия, но материалните щети са големи.

Жилището е напълно негодно за обитаване, а семейството е останало без покрив.

Инцидентът поставя пострадалите в тежка ситуация, изискваща спешна подкрепа и човешка съпричастност.

В тази връзка от местната управа в Царево отправят апел към всички хора, организации и институции, които имат възможност и желание да окажат помощ според своите възможности.

Материална, финансова или логистична подкрепа би допринесла за преодоляване на последиците от пожара и за възстановяване на минимални условия за живот, заявиха от Община Царево.

