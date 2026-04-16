Одобриха изплащане на еднократна допълнителна отстъпка от 0,09 евро на литър върху газьола за земеделските стопани

Служебното правителство одобри изплащане на еднократна допълнителна отстъпка в размер на 0,09 евро/литър върху газьола за земеделските стопани, съобщиха от правителствената пресслужба.

Служебният кабинет одобри програма за еднократна допълнителна отстъпка от стойността на акциза, използван в селското стопанство по схема за държавната „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” за кампания 2025 г.

Предложената мярка предвижда изплащане на еднократна допълнителна отстъпка в размер на 0,09 евро/литър върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство за кампания 2025 г.