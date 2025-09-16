БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

Официално: Левски не получи чуждестранен съдия за дербито с Лудогорец

Спорт
Мачът е на 19 септември, петък, от 20:30 ч.

радослав гидженов ръководи първото вечно дерби сезона
Снимка: startphoto.bg
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за предстоящия девети кръг в Първа лига. Най-важната новина е свързана с дербито между първия и втория във временното класиране – Левски и Лудогорец. Мачът е на 19 септември, петък, от 20:30 ч.

Двубоят бива поверен на един от най-именитите родни съдии през последните години – Радослав Гидженов. В бригадата под никаква форма не попада Георги Кабаков, след като на ВАР е пратен Венцислав Митрев.

Съдия №1 на България пък ще ръководи мача между Добруджа и Локомотив София на 20 септември, събота, от 17:00 ч.

Припомняме ви, че от Левски се надяваха важният двубой да бъде поверен на чуждестранен съдия.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Добруджа #ПФК Левски София #ПФК Локомотив София #ПФК Лудогорец #Радослав Гидженов #Георги Кабаков

