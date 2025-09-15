БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдийската комисия отказа желанието на Левски за чуждестранен съдия в дербито с Лудогорец

Мачът на стадион „Георги Аспарухов“ в столицата е в петък от 20:30 часа.

Лудогорец - Левски
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

От ръководството на Левски обявиха в официалния сайт на клуба, че са получили отказ от Съдийската комисия към БФС за назначаването на чуждестранен съдия на дербито с Лудогорец в петък. Мачът на стадион „Георги Аспарухов“ в столицата е от 20:30 часа.

Ето и цялото съобщение от пресслужбата на „сините“:

На 10.09.2025 ПФК „Левски“ изпрати официално запитване до Съдийската комисия към БФС относно мача срещу ПФК „Лудогорец 1945“ на 19.09.2025 г., с което потърси и възможности за диалог по темата чуждестранни съдии за определени ключови срещи в българския шампионат.

Ето извадка от писмото:

С настоящото искане не поставяме под съмнение професионализма и добросъвестността на българските съдии. Намерението ни е да свалим излишното напрежение върху Съдийската комисия и реферите, на които би бил делегиран нарядът в дните преди и след срещата, както и да осигурим максимално спокойна среда, в която фокусът да остане изцяло върху спортно-техническата страна на мача.


В получения отговор Съдийската комисия информира:

След извършен обстоен преглед на действащата нормативна уредба и практиката на БФС, както и с оглед гарантиране на единни критерии, подготовка и развитие на българските футболни съдии, СК при БФС е приела решение да не допуска назначаването на чуждестранни арбитри за мачове от българските първенства и турнири.“

Комисията допълва, че последователното спазване на този принцип е „условие за прилагането на еднакъв критерий към всички клубове, без да се създават изключения или предпоставки за неравнопоставеност.“

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Лудогорец #Съдийска комисия към БФС #ПФК ЛЕВСКИ

