Чете се за: 00:52 мин.

Оклахома мина през трилър с две продължения за успешен старт в НБА (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Чете се за: 05:22 мин.
Спорт
"Гръмотевиците" потрепериха срещу Хюстън, но стартираха защитата на титлата си успешно.

Оклахома мина през трилър с две продължения за успешен старт в НБА (ВИДЕО)
Снимка: OKC THUNDER/X

Оклахома Сити Тъндър трябваше да потрепери на старта на новия сезон в NBА. Действащите шампиони оцеляха срещу Хюстън Рокетс със 125:124 след две продължения в дебютния мач, който се изигра „Пейком Сентър“, Оклахома.

Баскетболистите на Майк Дейно трябваше да играят ролята на догонващи в огромна част от редовното време, но се добраха до допълни 10 минути, в които успяха да матират състава на Име Удока.

Настроението в редиците на „гръмотевиците“ бе приповдигнато, тъй като преди началото на срещата получиха шампионските си пръстени и се състоя церемонията по издигането на банера за спечелването на титлата от миналия сезон.

На 24 октомври (петък) Оклахома ще има гостуване на Индиана Пейсърс, а ден по-късно Хюстън ще бъде домакин на Детройт Пистънс.

Мачът загатна за драма още на старта, като реализатори не липсваха и от двете страни. Чет Холмгрен бе над всички в това отношение за домакините, а за гостите Амин Томпсън отговаряше на предизвикателството, а Кевин Дюрант също се включи във вкарването и изведе гостите с 3 точки напред в края на дебютната част.

Точните стрелби валяха и в хода на следващия период. Постепенно Алперен Шенгюн и Дюрант комбинираха усилията си, за да могат „ракетите“ да нарушат статуквото и да се приберат в съблекалнята при 57:51.

Томпсън, Дюрант и Шенгюн се постараха отборът от щата Тексас да удържи водачеството си при подновяването на играта. В следващите минути домакините намериха сили да надигнат глава чрез Шей Гилджъс-Алекзандър, Кесън Уолъс и Арън Уигинс, но Рокетс не се огънаха и изкопчиха аванс 4 точки в края на предпоследната четвърт.

Шенгюн напомни за себе си и за начало на последната част, в която именно неговото присъствие бе достатъчно за гостите да останат в ролята на лидери. Дюрант и Томпсън последваха неговия пример, но Гилджъс-Алекзандър, Холмгрен и Уолъс бяха на друго мнение, поставяйки равенството на таблото с 3 секунди преди края на финалната сирена, пращайки мача в продължение.

В първото продължение Гилджъс-Алекзандър нямаше спиране и водачеството премина в редиците на „гръмотевиците“. Джабари Смит – младши и Шенгюн отвърнаха на предизвикателството, като гостите се добраха до равенството и развръзката остана за вторите допълнителни 5 минути.

Драмата бе на дневен ред и в тях, като водачеството често сменяше своя притежател. Кош на Шенгюн изведе тексасци с точка в последните 11 секунди, но Гилджъс-Алекзандър отговори за плюс 1 в полза на Тъндър във финалните 2. В ответната атака Смит не сполучи и всичко свърши.

Шей Гилджъс-Алекзандър се отличи за Оклахома със своите 35 точки, 5 борби и 5 асистенции. Чет Холмгрен приключи с 28 и 7 овладени под двата ринга топки, Айджай Мичъл реализира 16, Кейсън Уолъс записа 14, 7 овладени под двата коша топки и 5 асистенции. Арън Уигинс отбеляза 10 точки.

Алперен Шенгюн се открои за Хюстън с 39 точки, 11 борби, 7 асистенции и 5 успешни шута от далечна дистанция. Кевин Дюрант наниза 23 точки в официалния си дебют, но не доигра мача, тъй като натрупа 6 лични нарушения. Амин Томпсън приключи с 18, Джабари Смит-младши има 16 и 5 борби.



