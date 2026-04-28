Чете се за: 05:37 мин.
Чете се за: 00:35 мин.

Оклахома Сити Тъндър се класира за втория кръг от плейофите в НБА

Чете се за: 04:42 мин.
Обзор на мачовете в Националната баскетболна асоциация

Оклахома Сити Тъндър Шей-Гилджъс Алекзандър
Снимка: БТА
Миналогодишният шампион Оклахома Сити Тъндър е първият отбор, който осигурява участието си във втория кръг от плейофите в Националната баскетболна асоциация (НБА), след като надигра Финикс Сънс със 131:122. Така „гръмотевиците“ затвориха серията в своя полза след четири поредни успеха, въпреки че домакините от щата Аризона успяха да отправят предизвикателство в последната среща.

Гостите спечелиха благодарение на силната си стрелба от тройката, вкарвайки 17 от 34-те си опита отдалеч. Ейджей Мичъл и Алекс Карузо имаха по 4 успешни далечни стрелби, завършвайки с по 22 и 14 точки респективно. Шей-Гилджъс Алекзандър отбеляза 31 точки и 8 асистенции за Тъндър, а Чет Холмгрен - с 24 точки и 12 борби, и Айзея Хартенщайн - с 18 точки и 12 борби, записаха дабъл-дабъл.

За Финикс най-добър беше Девин Букър с 24 точки, Дилън Брукс и Джейлън Грийн реализираха по 23, а Колин Гилеспи се отчете с 20 точки, включително 6 тройки.

В следващия кръг от плейофите в Западната конференция тимът от Оклахома ще се изправи срещу победителя от серията между Лос Анджелис Лейкърс и Хюстън Рокетс, в която калифорнийци водят с 3:1 успеха.

@nba Quick rewind ️. Full recap. Here’s everything from tonight @OKC Thunder vs. @Phoenix Suns #NBA #NBAPlayoffs #Basketball #Thunder #Suns ♬ original sound - NBA

Орландо Меджик спечели срещу Детройт Пистънс с 94:88 за втора поредна домакинска победа, с която си извоюва преднина от 3:1 победи. При успех, отборът на старши треньора Джамал Моузли ще отстрани отбора на „буталата“, който е с най-добър баланс (60-22) от редовния сезон в Източната конференция и ще спечели първа плейофна серия от 16 години.

Празненствата все още са далеч за играчите на Орландо, а Моузли смята, че тимът му трябва да запази предимството си и в мач номер 5 след два дни.

„Поставихме се в позиция да спечелим четири мача, но в момента това не значи нищо. Имаме предимство и трябва да се опитаме да го запазим“, заяви наставникът, цитиран от ESPN.

Дезмънд Бейн поведе Меджик с 22 точки, Франц Вагнер добави 19, а Паоло Банкеро се отчете с 18 точки и 8 борби.

Кейд Кънингам бе най-резултатен за Детройт с 25 точки и 9 борби, но допусна и 8 грешки, а Тобаяс Харис допринесе с 20 точки.

В третия мач от вечерта Денвър Нъгетс намали пасива си срещу Минесота Тимбъруулвс след успех със 125:113 и вече изостава с 2:3 победи. Домакините от Колорадо се справиха както в атака, така и в дефанзивен план, след като в предишния мач бяха задушени от защитата на „вълците“.

Никола Йокич завърши с трипъл-дабъл, след като в предишните два двубоя позволи на Руди Гобер да го ограничи до под 40% успеваемост на стрелбата. Този път сръбският център записа 27 точки, 16 асистенции и 12 борби, а Джамал Мъри добави 24 точки. Спенсър Джоунс допринесе с 4 тройки и общо 20 точки, а Камерън Джонсън добави 18 точки.

Тимът на Минесота остана без титулярните си гардове Антъни Едаурдс и Донте ДиВинченцо, след като и двамата се контузиха в предишния мач. Джулиъс Рандъл беше най-резултатен в тяхно отсъствие с 27 точки и 9 борби, Айо Досунму добави 18 точки, а Терънс Шанън Джуниър и Боунс Хайланд записаха по 15 точки.

