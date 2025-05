Оклахома засили Денвър към изхода след силен финален щурм (ВИДЕО)

Оклахома Сити Тъндър протегна ръка към финала на Западната конференция в НБА. Селекцията на Майк Дейно подчини Денвър Нъгетс със 112:105 в петата полуфинална среща, изиграна в „Пейком Сентър“. „Гръмотевиците“ допуснаха да играят ролята на догонващи през целия мач, но финалните акорди им принадлежаха, тъй като именно тогава намериха верните решения и нанесоха тежък удар на състава, воден от Дейвид Аделман.

По този начин Тъндър сътвориха обрат в серията с отбора от щата Колорадо за 3:2 победи и имат нужда от още една, за да намерят място в третия кръг от елиминациите. Шестият мач ще бъде на територията на Денвър, като е планиран за 16 май (петък).

Откриващите минути бяха белязани от размяната на серии. Реализаторите изпъкваха и от двете страни, но това не спря гостите да си заслужат точка аванс в края на откриващия период.

MURRAY'S SWEET HANDLES LEADS TO THE DIME FINDING AG FOR 2



1Q of Game 5 on TNT pic.twitter.com/94DFNcJApT