Индиана съкруши Кливланд за нов финал на Изток (видео)

Индиана Пейсърс намери място на финал на Източната конференция в НБА. Момчетата на Рик Карлайл сразиха Кливланд Кавалиърс със 114:105 в петия мач от полуфиналите. В „Рокет Арена“ отборът от Индианаполис трябваше да се потруди, тъй като в хода на срещата навакса разлика от 19 точки, но през второто полувреме показа силата си и изпрати баскетболистите на Кени Аткинсън във ваканция.

TUESDAY'S FINAL SCORES



Tyrese Haliburton's 31-point performance powers the @Pacers to their second-straight Eastern Conference Finals berth!



Pascal Siakam: 21 PTS, 8 REB, 5 AST

Andrew Nembhard: 18 PTS, 3 3PM, 6 AST

Aaron Nesmith: 13 PTS, 13 REB, 2 STL pic.twitter.com/gtJIDoUpTt — NBA (@NBA) May 14, 2025

Това бе достатъчно за „пешеходците“ да спечелят серията с 4:1 победи и да си подпечатат класирането на Изток за втора поредна година. В третия кръг от плейофите Пейсърс ще имат за съперник спечелилия от двойката между Ню Йорк Никс и Бостън Селтикс, като към момента „бричовете“ водят с 3:1 успеха.

The Indiana Pacers advance to the Eastern Conference Finals!#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/9vo0I3fHCd — NBA (@NBA) May 14, 2025

Началото не разочарова и размяната на точни стрелби затвърди тези думи. Последва нарушаване на статуквото с помощта Донован Мичъл, Джарет Алън и Еван Мобубли, като именно усилията на тримата осигуриха възможността на домакините да се откъснат с 12 точки след 12 минути игра.

Нападението на домакините вървеше по ноти и на старта на втората част, което бе предпоставка за още по-солиден аванс. Аарън Нейсмит, Паскал Сиакам и Тайрийз Халибъртън накараха гостите да надигнат глава, но тимът от щата Охайо съумя да оформи 56:52 на голямата почивка.

HALIBURTON 3.

HALIBURTON 3.



TYRESE HALIBURTON IS ON FIRE AND THE PACERS ON A 24-8 RUN IN THE SECOND QUARTERpic.twitter.com/TQh1rhovtO — NBA (@NBA) May 14, 2025

Обичайните заподозрени от първото полувреме се постараха „пешеходците“ да нанесат своя удар при откриването на второто и обратът бе факт. Съпротивителните сили на „кавалерите“ се оказаха на привършване в този момент и отборът от Индианополис се възползва от този факт, за да се откъсне с 9 точки в края на предпоследния период.

Водачеството остана в ръцете на Пейсърс и в хода на последната част, като Сиакам и Халибъртън често излизаха на сцената. Кавалиърс възкръснаха чрез рецитал на Мичъл, който съкрати изоставането им до минус 3 точки в последните 2 минути, но Андрю Нембхърд и Халибъртън върнаха спокойствието в домакинските редици до края.

MYLES TURNER SEALS THE DEAL.



PACERS ADVANCE TO THEIR SECOND-STRAIGHT EASTERN CONFERNCE FINALSpic.twitter.com/aeN0cysZJF — NBA (@NBA) May 14, 2025

Тайрийз Халибъртън блесна за Индиана с 31 точки, 6 борби, 8 асистенции и 6 точни шута зад дъгата. Паскал Сиакам регистрира 21, 8 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Андрю Нембхърд записа 18 точки и 6 завършващи подавания, Майлс Търнър завърши с 10 и 7 овладени под двата коша топки.

Донован Мичъл се отличи за Кливланд с 35 точки, 9 борби и 4 точни стрелби от далечна дистанция. Еван Моубли има 24 и 11 овладени под двата ринга топки, Де‘Андре Хънтър остана с 12 и 5 овладени под двата коша топки. Дариъс Гарлънд наниза 11 точки.