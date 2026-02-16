БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Олимпийски финал за САЩ по хокей на лед

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Американките разгромиха Швеция в Милано/Кортина.

олимпийски финал сащ хокей лед
Слушай новината

САЩ надви с 5:0 Швеция и се класира на финал на турнира по хокей на лед за жени от Олимпийските игри Милано-Кортина 2026. В битка за титлата американките ще се изправят срещу победителя от срещата между Канада и Швейцария, която стартира в 22:10 часа българско време.

САЩ реши всички в първите две третини, като точни бяха Тейлър Хейсе, Аби Мърфи, Кайла Барнс, Кендал Койл и Хейли Скамура. Американките отправиха 34 удара към вратата на шведките и продължиха доминантната си серия на турнира, който по традиция завършва на финал.

До момента в женските хокейни надпревари на Олимпийски игри, дебютирали в Нагано 1998, мачът за титлата само веднъж е бил различен от Канада - САЩ. Това се случи в Торино 2006, когато канадките надделяха над Швеция с 4:1, като три дни по-рано именно европейките поднесоха най-голямата изненада на хокейния турнир за жени с успех с 3:2 след дузпи срещу американките.

Днес изненада нямаше и САЩ се класира с лекота на финала, който е печелил два пъти и за последно в Пьончан 2018. В Пекин 2022 Канада надделя с 3:2.

#Национален отбор на Швеция по хокей на лед за жени #Милано/Кортина 2026 #Национален отбор на САЩ по хокей на лед за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
2
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
3
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
4
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
5
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
6
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
2
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
4
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
5
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
6
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...

Още от: Зимни

Отложиха надпреварата за медалите в ските-свободен стил на Игрите в Милано/Кортина
Отложиха надпреварата за медалите в ските-свободен стил на Игрите в Милано/Кортина
Snoop Dogg - привърженик №1 на американските спортисти на Зимните олимпийски игри Snoop Dogg - привърженик №1 на американските спортисти на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 02:57 мин.
Александра Фейгин: В добра форма съм Александра Фейгин: В добра форма съм
Чете се за: 01:35 мин.
Кристина Григорова и Александър Златков: Всички камери бяха насочени към Иля Малинин Кристина Григорова и Александър Златков: Всички камери бяха насочени към Иля Малинин
Чете се за: 01:42 мин.
Днес на Игрите 16.02.2026 г. Днес на Игрите 16.02.2026 г.
Тони Черешаров: В България фрийрайдът е повече на мода Тони Черешаров: В България фрийрайдът е повече на мода
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за значителни валежи за цялата страна утре Жълт и оранжев код за значителни валежи за цялата страна утре
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Продължава разчистването на пътя Велинград - Сърница
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Заради отпаднали свидетелски показания по делото...
Чете се за: 02:27 мин.
С шествия и демонстрации по света почетоха паметта на Алексей Навални
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ