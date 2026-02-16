Олимпийски финал за САЩ по хокей на лед

САЩ надви с 5:0 Швеция и се класира на финал на турнира по хокей на лед за жени от Олимпийските игри Милано-Кортина 2026. В битка за титлата американките ще се изправят срещу победителя от срещата между Канада и Швейцария, която стартира в 22:10 часа българско време.

САЩ реши всички в първите две третини, като точни бяха Тейлър Хейсе, Аби Мърфи, Кайла Барнс, Кендал Койл и Хейли Скамура. Американките отправиха 34 удара към вратата на шведките и продължиха доминантната си серия на турнира, който по традиция завършва на финал.

До момента в женските хокейни надпревари на Олимпийски игри, дебютирали в Нагано 1998, мачът за титлата само веднъж е бил различен от Канада - САЩ. Това се случи в Торино 2006, когато канадките надделяха над Швеция с 4:1, като три дни по-рано именно европейките поднесоха най-голямата изненада на хокейния турнир за жени с успех с 3:2 след дузпи срещу американките.

Днес изненада нямаше и САЩ се класира с лекота на финала, който е печелил два пъти и за последно в Пьончан 2018. В Пекин 2022 Канада надделя с 3:2.