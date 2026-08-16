БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Олимпийски шампиони и медалисти превръщат София в столица на европейския бокс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Носители на общо 15 олимпийски медала ще излязат на ринга в "Асикс Арена“, а близо 400 боксьори от 38 държави се очакват за eвропейското първенство

Олимпийски шампиони и медалисти превръщат София в столица на европейския бокс
Снимка: БТА
Слушай новината

Точно един месец остава до началото на eвропейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Българската столица ще събере елита на Стария континент между 15 и 26 септември, а сред заявените участници са носители на общо 15 олимпийски медала от Игрите в Токио 2020 и Париж 2024.

Подготовката за едно от най-мащабните боксови събития, провеждани у нас, навлиза в решителната си фаза. Българските национали също увеличават оборотите в тренировките преди шампионата, на който ще имат възможност да се представят пред родна публика.

Сред големите имена в София ще бъде и българският олимпийски медалист Хавиер Ибаниес. Националът спечели бронз на Олимпийските игри в Париж през 2024 година и ще бъде сред надеждите на България за отличие в категория до 55 килограма.

Особено сериозно внимание привлича присъствието на две олимпийски шампионки. Ирландската звезда Кели Харингтън пристига като двукратна олимпийска победителка в категория до 60 килограма, след като триумфира както в Токио, така и в Париж. На ринга в „Асикс Арена“ ще се качи и туркинята Бусеназ Сюрменели, която също има олимпийска титла в богатата си визитка.

Зрителите ще имат възможност да видят и петима олимпийски вицешампиони, които притежават общо шест сребърни отличия. Сред тях са Билал Бенама, Бусе Чакъроглу, Хатиче Акбаш, Аюб Гадфа и Юлия Шеремета. Чакъроглу е двукратна олимпийска вицешампионка.

Списъкът със звездни участници се допълва от шестима бронзови медалисти. Освен Хавиер Ибаниес, в София се очакват Абуду Джамили-Дини, Есра Йълдъз, Емануел Рейес, Лаша Гурули и Ирма Теста.

Мащабът на шампионата се очертава да бъде сериозен. Близо 400 боксьори от 38 държави ще пристигнат в България, а заедно с треньори, официални лица и останалите членове на отборите делегациите ще наброяват повече от 750 души.

Турнирът ще бъде и исторически за European Boxing, тъй като за първи път европейските титли при мъжете и жените ще бъдат разпределени в рамките на общ шампионат на организацията.

Очаква се в близките дни да бъде обявена допълнителна информация относно продажбата на билетите и телевизионното излъчване на първенството.

Българските национали вече са в решителния етап от подготовката си и ще разчитат на сериозна подкрепа от трибуните на "Асикс Арена“, когато от 15 септември София се превърне в център на европейския олимпийски бокс.

#eвропейско първенство по бокс за мъже и жени в София 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
3
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали (СНИМКИ)
4
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали...
Внимание, кражби на плажа: Полицията във Варна с предупреждение към туристите
5
Внимание, кражби на плажа: Полицията във Варна с предупреждение към...
БНТ с ексклузивни кадри от акцията в Пловдив: Групата се е събирала, за да споделя забранена идеология
6
БНТ с ексклузивни кадри от акцията в Пловдив: Групата се е...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
6
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...

Още от: Бокс

Владимир Давидов и Джан Фикрет се класираха за четвъртфиналите на европейското по бокс
Владимир Давидов и Джан Фикрет се класираха за четвъртфиналите на европейското по бокс
Победи за Владимир Давидов и Джан Фикрет на европейското по бокс в Лозница Победи за Владимир Давидов и Джан Фикрет на европейското по бокс в Лозница
Чете се за: 01:35 мин.
Четирима български боксьори атакуват следващия кръг на европейското в Лозница Четирима български боксьори атакуват следващия кръг на европейското в Лозница
Чете се за: 01:47 мин.
Антонио Дамянов открива българското участие на европейското първенство по бокс до 19 г. Антонио Дамянов открива българското участие на европейското първенство по бокс до 19 г.
Чете се за: 01:22 мин.
Дейна Уайт: Знам къде ще се проведе мачът между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа Дейна Уайт: Знам къде ще се проведе мачът между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа
Чете се за: 02:05 мин.
Националите по бокс започнаха финалния етап от подготовката за европейското първенство в София Националите по бокс започнаха финалния етап от подготовката за европейското първенство в София
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

18 задържани при акция на полицията и ДАНС в неонацистки клуб в Пловдив (ОБЗОР)
18 задържани при акция на полицията и ДАНС в неонацистки клуб в...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Емануил Йораднов: Дейността на „Кръв и чест“ попада под текстове от Наказателния кодекс Емануил Йораднов: Дейността на „Кръв и чест“ попада под текстове от Наказателния кодекс
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Кои са "Кръв и чест"? - Неонацистката международна мрежа е забранена в няколко европейски държави Кои са "Кръв и чест"? - Неонацистката международна мрежа е забранена в няколко европейски държави
Чете се за: 03:52 мин.
Подготовката на Бургас за "Евровизия": Градът вече има голям опит с концерти на световни звезди Подготовката на Бургас за "Евровизия": Градът вече има голям опит с концерти на световни звезди
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Опозицията разкритикуваха първите 100 дни управление на кабинета...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Нощ на взаимен обстрел: Ракети и дронове срещу Киев и Москва
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Европа в плен на огъня: Най-големият пожар в Белгия за последния век
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Златна Стилияна Николова на световното във Франкфурт
Чете се за: 01:20 мин.
Художествена гимнастика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ