Олимпийски шампиони и медалисти превръщат София в столица на европейския бокс

Точно един месец остава до началото на eвропейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Българската столица ще събере елита на Стария континент между 15 и 26 септември, а сред заявените участници са носители на общо 15 олимпийски медала от Игрите в Токио 2020 и Париж 2024.

Подготовката за едно от най-мащабните боксови събития, провеждани у нас, навлиза в решителната си фаза. Българските национали също увеличават оборотите в тренировките преди шампионата, на който ще имат възможност да се представят пред родна публика.

Сред големите имена в София ще бъде и българският олимпийски медалист Хавиер Ибаниес. Националът спечели бронз на Олимпийските игри в Париж през 2024 година и ще бъде сред надеждите на България за отличие в категория до 55 килограма.

Особено сериозно внимание привлича присъствието на две олимпийски шампионки. Ирландската звезда Кели Харингтън пристига като двукратна олимпийска победителка в категория до 60 килограма, след като триумфира както в Токио, така и в Париж. На ринга в „Асикс Арена“ ще се качи и туркинята Бусеназ Сюрменели, която също има олимпийска титла в богатата си визитка.

Зрителите ще имат възможност да видят и петима олимпийски вицешампиони, които притежават общо шест сребърни отличия. Сред тях са Билал Бенама, Бусе Чакъроглу, Хатиче Акбаш, Аюб Гадфа и Юлия Шеремета. Чакъроглу е двукратна олимпийска вицешампионка.

Списъкът със звездни участници се допълва от шестима бронзови медалисти. Освен Хавиер Ибаниес, в София се очакват Абуду Джамили-Дини, Есра Йълдъз, Емануел Рейес, Лаша Гурули и Ирма Теста.

Мащабът на шампионата се очертава да бъде сериозен. Близо 400 боксьори от 38 държави ще пристигнат в България, а заедно с треньори, официални лица и останалите членове на отборите делегациите ще наброяват повече от 750 души.

Турнирът ще бъде и исторически за European Boxing, тъй като за първи път европейските титли при мъжете и жените ще бъдат разпределени в рамките на общ шампионат на организацията.

Очаква се в близките дни да бъде обявена допълнителна информация относно продажбата на билетите и телевизионното излъчване на първенството.

Българските национали вече са в решителния етап от подготовката си и ще разчитат на сериозна подкрепа от трибуните на "Асикс Арена“, когато от 15 септември София се превърне в център на европейския олимпийски бокс.