БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Олимпийският шампион Михаил Шайдоров: Казах на Малинин, че за мен е невероятно да споделям един и същ лед с него

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Кънки
Запази
милано кортина 2026 битката медалите огромното разочарование иля малинин галерия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Михаил Шайдоров от Казахстан поднесе най-голямата изненада на Игрите в Милано/Кортина 2026, след като триумфира в мъжкия турнир по фигурно пързаляне. Двукратният световен шампион Иля Малинин беше считан за фаворит за златото, но американецът се провали във волната програма, след като не издържа на голямото напрежение.

Шайдоров, който започна вечерта след пето място в кратката програма, стартира със страхотна комбинация от троен аксел и четворен салхов.

„Планирах това още преди Олимпийските игри. За мен беше важно да се наслаждавам на това, което правя, и да покажа добро каране, да покажа какво съм научил през годините. Първата ми комбинация е моят емблематичен елемент, но съжаление на няколко състезания не успях да го направя. Тази вечер обаче звездите се подредиха“, каза той след надпреварата.

Малинин прегърна Шайдоров, който все още беше във възторг от изненадата.

„Казах на Малинин, че за мен е невероятно да споделям един и същ лед с него. Когато гледах как Иля се пързаля, бях изненадан, защото обикновено кънките му са отлични и той демонстрираше това през целия сезон. Но ледът е хлъзгав и не знам какво точно му се е случило“, добави шампионът.

Олимпийското злато на Шайдоров носи дълбока емоционална тежест за Казахстан, не само като първото такова за страната, но и едва второто в историята на олимпийското фигурно пързаляне за нацията от около 20 милиона души.

Денис Тен беше пионерът на страната във фигурното пързаляне, спечелил бронзов медал на Олимпийските игри през 2014 година. Само на 25 години той беше намушкан до смърт от двама крадци през 2018-а на паркинг в Алмати. Това беше загуба, която опустоши света на фигурното пързаляне и остави празнота в спортната идентичност на Казахстан.

„Мисля, че Денис Тен повлия не само на мен, но и на всички фигуристи в Казахстан. Той отвори вратите за много фигуристи в Казахстан, включително и на мен, и се надявам, че този златен медал ще отвори нови врати за нови поколения казахстански деца, които ще знаят, че небето е границата“, каза още казахстанеца.

Победата на Шайдоров е едновременно спортен пробив и трогателно продължение на наследството, което Тен така и не успя да завърши.

Свързани статии:

Малинин: Да бъдеш фаворит за олимпийския златен медал се оказа твърде тежко
Малинин: Да бъдеш фаворит за олимпийския златен медал се оказа твърде тежко
Американският фигурист, който спечели златото в отборното...
Чете се за: 04:37 мин.
Михаил Шайдоров шокира фаворитите във фигурното пързаляне, Малинин остана извън подиума в Милано/Кортина 2026
Михаил Шайдоров шокира фаворитите във фигурното пързаляне, Малинин остана извън подиума в Милано/Кортина 2026
Казахстанецът триумфира с личен рекорд във волната програма, а...
Чете се за: 01:50 мин.
#Михаил Шайдоров #Милано/Кортина 2026 #Иля Малинин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
2
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната...
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
3
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за случилото се?
4
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за...
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София
5
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната...
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение
6
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
5
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
6
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...

Още от: Milano Cortina 2026

Калин Златков: 40-ото място не е лошо предвид възможностите ми в гигантския слалом
Калин Златков: 40-ото място не е лошо предвид възможностите ми в гигантския слалом
Володимир Зеленски отличи дисквалифицирания олимпиец Владислав Хераскевич Володимир Зеленски отличи дисквалифицирания олимпиец Владислав Хераскевич
Чете се за: 02:22 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
31841
Чете се за: 18:00 мин.
Мария Киркова: Надявам се Анина Цурбриген да покаже най-доброто от себе си в олимпийския си дебют Мария Киркова: Надявам се Анина Цурбриген да покаже най-доброто от себе си в олимпийския си дебют
Чете се за: 03:07 мин.
Анина Цурбриген: Надявам се да накарам България да се гордее Анина Цурбриген: Надявам се да накарам България да се гордее
Чете се за: 01:57 мин.
Австралийката Джакара Антъни стана шампионка в първото в историята паралелно състезание на бабуни жени на Игрите в Милано/Кортина Австралийката Джакара Антъни стана шампионка в първото в историята паралелно състезание на бабуни жени на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността
Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за единство между САЩ и Европа На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за единство между САЩ и Европа
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Президентите Илияна Йотова и Илхам Алиев обсъдиха енергийното сътрудничество между България и Азербайджан Президентите Илияна Йотова и Илхам Алиев обсъдиха енергийното сътрудничество между България и Азербайджан
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
В Деня на виното и любовта: Винарни от Долината на Струма отварят...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Задушница е – почитаме паметта на починалите си близки
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ