Олимпийският шампион Михаил Шайдоров: Казах на Малинин, че за мен е невероятно да споделям един и същ лед с него

Михаил Шайдоров от Казахстан поднесе най-голямата изненада на Игрите в Милано/Кортина 2026, след като триумфира в мъжкия турнир по фигурно пързаляне. Двукратният световен шампион Иля Малинин беше считан за фаворит за златото, но американецът се провали във волната програма, след като не издържа на голямото напрежение.

Шайдоров, който започна вечерта след пето място в кратката програма, стартира със страхотна комбинация от троен аксел и четворен салхов.

„Планирах това още преди Олимпийските игри. За мен беше важно да се наслаждавам на това, което правя, и да покажа добро каране, да покажа какво съм научил през годините. Първата ми комбинация е моят емблематичен елемент, но съжаление на няколко състезания не успях да го направя. Тази вечер обаче звездите се подредиха“, каза той след надпреварата.

Малинин прегърна Шайдоров, който все още беше във възторг от изненадата.

„Казах на Малинин, че за мен е невероятно да споделям един и същ лед с него. Когато гледах как Иля се пързаля, бях изненадан, защото обикновено кънките му са отлични и той демонстрираше това през целия сезон. Но ледът е хлъзгав и не знам какво точно му се е случило“, добави шампионът.

Олимпийското злато на Шайдоров носи дълбока емоционална тежест за Казахстан, не само като първото такова за страната, но и едва второто в историята на олимпийското фигурно пързаляне за нацията от около 20 милиона души.

Денис Тен беше пионерът на страната във фигурното пързаляне, спечелил бронзов медал на Олимпийските игри през 2014 година. Само на 25 години той беше намушкан до смърт от двама крадци през 2018-а на паркинг в Алмати. Това беше загуба, която опустоши света на фигурното пързаляне и остави празнота в спортната идентичност на Казахстан.

„Мисля, че Денис Тен повлия не само на мен, но и на всички фигуристи в Казахстан. Той отвори вратите за много фигуристи в Казахстан, включително и на мен, и се надявам, че този златен медал ще отвори нови врати за нови поколения казахстански деца, които ще знаят, че небето е границата“, каза още казахстанеца.

Победата на Шайдоров е едновременно спортен пробив и трогателно продължение на наследството, което Тен така и не успя да завърши.