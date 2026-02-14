БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Малинин: Да бъдеш фаворит за олимпийския златен медал се оказа твърде тежко

Вяра Илиева
Американският фигурист, който спечели златото в отборното състезание преди седмица, призна, че му е било много по-трудно да носи тежестта от огромните очаквания в индивидуалното състезание, отколкото си е представял.

малинин бъдеш фаворит олимпийския златен медал оказа твърде тежко
Слушай новината

Все още има много неща за справяне, много неща за преработване, така че честно казано не знам какво всъщност се случи в момента. Това бяха първите думи на Иля Малинин след огромното разочарование, което претърпя на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Двукратният световен шампион беше считан за фаворит за златото, но американецът се провали във волната програма, след като не издържа на голямото напрежение. Шампион стана казахстанецът Михаил Шайдоров, който беше на пета позиция в кратката програма.

Американският феномен изпълни само три от седемте си планирани четворни скока, падна два пъти и бе класиран на 15-о място във волната програма, което му отреди едва осмо място в крайното класиране.

„Това, което мога да кажа само е, че това не беше най-доброто ми каране и определено беше нещо, което не очаквах. Вече е минало и не мога да се върна назад и да го променя, въпреки че бих искал“, заяви Малинин.

Малинин, който спечели златото в отборното състезание преди седмица, призна, че му е било много по-трудно да носи тежестта от огромните очаквания, отколкото си е представял.

„Целият натиск на Олимпийските игри е наистина нещо различно. Мисля, че целият този натиск, всички медии и просто, знаете ли, това да бъдеш фаворит за олимпийския златен медал се оказа твърде тежко. Беше нещо, което наистина ме завладя и просто чувствах, че нямам контрол“, коментира още разочарованият американски фигурист.

Той посочи колко е трудно да се предвиди подобна атмосфера, без да се е преживяла, като повдигна стара рана: фактът, че му е било отказано място на Олимпийските игри през 2022 г. в Пекин от американската федерация по фигурно пързаляне, въпреки че е завършил втори на първенството на САЩ месец по-рано.

Докато чакаше резултатите си, микрофоните на NBC чуха Малинин да казва:

„Трябваше да ме изпратят в Пекин. Тогава нямаше да се пързалям така.“

Фактът, че подобна мисъл се появи толкова бързо, показва колко дълбоко вкоренени в съзнанието му са били потенциалните дългосрочни последици от пропускането на шанса да преживее Олимпийските игри без напрежение.

„(В Пекин) Иля нямаше да има никакви очаквания. Следващия път се надявам да отиде на Олимпийските игри и всички ще очакват той да вземе медал, предполагам. Това е голямо напрежение. Когато нямаш опит, можеш да не се справиш толкова добре, колкото искаш“, казаха майка му и негов треньор тогава Татяна Малинина, месец след Олимпийските игри през 2022 г.

„Разбира се, мисля, че ако бях отишъл през 2022-а, щях да имам повече опит и да знам как да се справя с тази олимпийска среда“, каза Малинин пред репортери по време на церемонията по награждаването.

Казахстанецът Михаил Шайдоров, който стана изненадващ сребърен медалист от световно първенство миналата година нямаше особено силни резултати преди Олимпийските игри и никой не можеше да си го представи на подиума, камо ли на най-високото стъпало. Той беше на 10 точки от третото място и на 16 от Малинин след кратката програма.

Гледах Иля и наистина го подкрепях“, каза Шайдоров.

„Той започна да прави грешки и аз бях наистина изненадан, защото той наистина рядко прави грешки. После, когато дойдоха оценките, бях просто смаян“, добави новият олимпийски шампион.

