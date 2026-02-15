Олимпийско злато за Йенс Ван'Т Ваут в шорттрека

Йенс ван'Т Ваут стана шампион на 1500 метра в шорттрека при мъжете на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Нидерландецът триумфира в изключително зрелищен и оспорван финал, като спечели втори златен медал на Олимпиадата в Италия.

24-годишният Ван'Т Ваут успя да пресече първи финалната линия, която беше атакувана едновременно от още четирима състезатели, участващи във финала.

Времето на Йенс ван'Т Ваут е 2:12.219 минути, слагайки край на хегемонията на представителите на Република Корея. Той изпревари шампиона от Пекин 2022 Де-хеон Хуан, финиширал втори за 2:12.304 минути.

Трети се нареди Робертс Крузбергс. Латвиецът завоюва бронза, пресичайки финала за 2:12.376 минути.

Йенс ван'Т Ваут спечели златен медал и в шорттрека на 1000 метра на 12 февруари. Следващата сряда нидерландецът ще участва и в дисциплината на 500 метра, в която също има сериозни шансове за спечелване на медал.

Финалът на 1500 метра тази вечер беше белязан и от падане на трима състезатели, които се простиха с шансовете си за спечелване на олимпийски медал на Игрите в Милано-Кортина.