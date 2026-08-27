Омар Мармуш вече е футболист на Тотнъм

Тотнъм привлече нападателя на Манчестър Сити Омар Мармуш под наем до края на сезона, като в договора е включено задължително откупуване на стойност 60 милиона паунда през следващото лято.

27-годишният египетски национал ще се събере в Тотнъм с бившия си съотборник в Манчестър Сити Савиньо, който във вторник премина в лондонския клуб срещу първоначална сума от 75 милиона паунда.

„Тотнъм е един от най-големите клубове в Англия, ако не и в света, а проектът беше изключително привлекателен за мен. Разговарях със старши треньора Роберто де Дзерби и много ми хареса това, което ми каза. Сигурен съм, че страстта ни към футбола ще се съчетае много добре“, заяви Мармуш.

Египтянинът премина в Манчестър Сити от Айнтрахт Франкфурт през януари 2025 година срещу 59 милиона паунда. За английския клуб той записа 16 гола в 62 мача във всички турнири.

След силното си начало на „Етихад“ Мармуш постепенно загуби титулярното си място. През миналия сезон той започна като резерва в 13 от общо 21-те си мача във Висшата лига, като Ерлинг Холанд остана предпочитаният централен нападател на Пеп Гуардиола.

Мармуш се появи като резерва през второто полувреме при загубата на Манчестър Сити с 0:3 от Арсенал за „Къмюнити Шийлд“, а остана неизползвана резерва при победата с 2:1 над Борнемут в последния кръг на Висшата лига.

С привличането на Мармуш летните разходи на Тотнъм за нови футболисти вече надхвърлят 312 милиона паунда.

Лондончани привлякоха Матеуш Фернандеш от Уест Хем, Сандро Тонали от Нюкасъл и Ян Пол ван Хеке от Брайтън, а защитниците Маркос Сенеси и Андрю Робъртсън, както и вратарят Мартин Дубравка, пристигнаха като свободни агенти.

Де Дзерби е убеден, че Мармуш ще даде ново измерение на атаката на Тотнъм.