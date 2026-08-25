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Тотнъм счупи трансферния си рекорд със Савиньо

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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22-годишният футболист подписа с „шпорите“ след две години на „Етихад“.

Савиньо
Снимка: www.tottenhamhotspur.com
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Тотнъм официално обяви привличането на бразилското крило Савиньо от Манчестър Сити. 22-годишният футболист подписа с „шпорите“ след две години на „Етихад“.

Савиньо изигра 84 мача за „гражданите“, в които отбеляза седем гола. През миналия сезон той помогна на тима да спечели Купата на ФА и Купата на лигата.

Бразилският национал е продукт на школата на Атлетико Минейро. Преди да стигне до Манчестър Сити, той премина през Троа във Франция, ПСВ Айндховен в Нидерландия и Жирона в Испания. Английският шампион тогава го привлече през лятото на 2024 година за 25 милиона евро.

Трансферът в Тотнъм се превръща и в рекордна продажба в историята на Манчестър Сити. Досегашното най-високо постижение принадлежеше на Хулиан Алварес, който през 2024 година премина в Атлетико Мадрид за 82 милиона паунда.

Според „Скай Спортс“ Тотнъм ще плати 75 милиона паунда за Савиньо, като сумата може да нарасне с още 10 милиона под формата на бонуси, зависещи от представянето му.

Бразилецът е седмото ново попълнение на Тотнъм това лято, а общите разходи на клуба за нови футболисти вече достигат около 350 милиона евро. Преди Савиньо лондончани привлякоха Сандро Тонали, Матеуш Фернандеш, Ян Пол ван Хеке, Маркос Сенеси, Андрю Робъртсън и Мартин Дубравка.

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#Савиньо #ФК Тотнъм #ФК Манчестър Сити

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