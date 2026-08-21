Тотнъм постигна споразумение с Манчестър Сити за Савиньо

Тотнъм постигна споразумение със съперника в английското първенство по футбол Манчестър Сити за трансфер на крилото Савиньо, съобщава Sky Sports. Спърс ще заплатят 75 милиона паунда и допълнителни 10 милиона под формата на бонуси, половината от които гарантирани.

Савиньо, на 22, ще премине медицински изследвания в Лондон днес и двата клуба най-вероятно ще завършат трансфера преди началото на новия сезон във Висшата лига. Ако финализира сделката, Тотнъм ще премине границата от 300 милиона паунда за нови футболисти през това лято.

Савиньо не е единственият футболист на Манчестър Сити, към който има интерес от Тотнъм. Според информацията на Sky Sports двата клуба успоредно водят преговори за правата на нападателя Омар Мармуш, който е оценяван на около 50 милиона паунда.