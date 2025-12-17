БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Омбудсманът: Скрити камери в училищни тоалетни биха били тежко нарушение на правата на децата

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Омбудсманът Велислава Делчева изпрати писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев във връзка с публично разпространена информация за действия на директор на столично училище, при които има данни за поставяне на скрити камери в училищни тоалетни.

Общественият защитник изразява сериозна тревога и подчертава, че при доказване на подобни действия ще е налице изключително тежко и недопустимо посегателство върху основни права на децата. Според нея подобна практика представлява грубо нарушение на правото на лична неприкосновеност, човешкото достойнство и защитата на интимната сфера, залегнали както в българското законодателство, така и в международните стандарти за закрила на детето.

В писмото си омбудсманът отбелязва, че макар темата за сигурността в училище да е обществен приоритет, настоящият случай показва опасен риск от преминаване от мерки за безопасност към недопустими практики на контрол и наблюдение, които могат да нанесат сериозни щети върху психическата неприкосновеност на децата.

Делчева подчертава, че училището трябва да бъде защитена среда за развитие и израстване, без страх и унижение. Всеки акт, който създава усещане за постоянно наблюдение или нарушава личното пространство на учениците, подкопава доверието в образователната система и застрашава психическото и емоционалното им благополучие, посочва тя.

Омбудсманът настоява за навременна, пълна и прозрачна информираност на родителите и настойниците относно предприетите действия по случая и бъдещите мерки за превенция, ако нарушенията бъдат потвърдени. Родителите следва да бъдат активна и информирана страна в процеса по гарантиране на сигурна училищна среда.

В позицията си Делчева напомня, че всички училищни политики трябва да са в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето, която поставя в центъра човешкото достойнство и най-добрия интерес на детето.

Омбудсманът очаква Министерството на образованието и науката да предприеме всички необходими действия за изясняване на случая и за недопускане на подобни тежки посегателства в бъдеще, като гарантира реална защита на правата и благополучието на децата в училище.

