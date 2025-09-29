Онлайн тест по математика за шестокласници в петък

Шестокласниците ще се явят на национален онлайн тест по математика. Целта не е да се пишат оценки, а да се провери какво учениците знаят, къде са пропуските и върху кои теми трябва да се работи повече.

Тестът ще има 13 задачи – 11 с избираем отговор и 2 с кратък свободен. Няма връзка с НВО след 7. клас, а е вид проверка в реално време как се справят учениците.

Някои шестокласници казват, че най-много ги затрудняват уравненията, докато с дробите вече се справят по-добре. Учителите смятат, че няма място за паника – това е просто едно изпитване, а лекото притеснение е напълно нормално.

Родителите са призовани да бъдат спокойни и да не натоварват децата. Идеята е да се види навреме кои части от материала са трудни, за да може да се помогне още в 6. клас, вместо да се натрупат сериозни пропуски в 7.

След теста ще има анализ на национално ниво, който ще покаже кои теми от учебната програма са най-тежки и къде учениците имат нужда от повече подкрепа.