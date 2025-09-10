БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Опасност онлайн: фалшиви лекарства за отслабване

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Деца
Запази
отлагат безплатните лекарства децата годишна възраст
Слушай новината


Напоследък в интернет и социалните мрежи се продават лекарства за отслабване, които всъщност са медикаменти за диабет и по принцип се дават само с рецепта от лекар.

Проблемът:

Купуваш ги от сайтове или групи, но често това не са истински лекарства, а имитации.
Никой не гарантира какво има вътре, как са съхранявани или транспортирани.
Рискът е огромен – вместо да свалиш 2-3 килограма, можеш да навредиш сериозно на здравето си.
Проф. Георги Момеков обяснява:
„Това, което хората купуват онлайн, аз не бих нарекъл лекарства. Те са имитиращи продукти. Лекарствата се купуват от аптеката.“

Какво казват фармацевтите:

В момента нелегалната продажба е само административно нарушение.
Те настояват това да стане престъпление по Наказателния кодекс, за да може полицията и прокуратурата да действат по-сериозно срещу измамниците.
Какво се прави:

Агенцията по лекарствата, МВР и ГДБОП вече блокират сайтове и разследват незаконни продажби.
Но нови страници и обяви постоянно се появяват.

Важно за тийнейджъри:

Никога не купувай лекарства онлайн от съмнителни сайтове или групи.
Ако искаш да отслабнеш – говори с лекар или треньор, не с интернет „гурута“.
Истинските лекарства са само в аптеката.

Последвайте ни

ТОП 24

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
2
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
3
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то,...
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
4
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
5
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
6
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
4
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: У нас

Иван Иванов се завърна у нас като шампион от US Open!
Иван Иванов се завърна у нас като шампион от US Open!
Новините 09.09.2025г. Новините 09.09.2025г.
Чете се за: 00:15 мин.
Времето през седмицата 8 - 14 септември Времето през седмицата 8 - 14 септември
Чете се за: 01:05 мин.
България се готви за еврото! България се готви за еврото!
Чете се за: 00:25 мин.
След пожара в Трънско – музиката помага След пожара в Трънско – музиката помага
Чете се за: 01:17 мин.
Съединението - интервю с доц. д-р Светослав Живков Съединението - интервю с доц. д-р Светослав Живков

Водещи новини

Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
Чете се за: 01:17 мин.
По света
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ 15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Израел се прицели в лидерите на Хамас в Доха (ОБЗОР) Израел се прицели в лидерите на Хамас в Доха (ОБЗОР)
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР) Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР)
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Опасна суета в мрежата: Измамни сайтове продават лек срещу...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Настроенията в Страсбург преди годишната реч на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ