Опасност онлайн: фалшиви лекарства за отслабване



Напоследък в интернет и социалните мрежи се продават лекарства за отслабване, които всъщност са медикаменти за диабет и по принцип се дават само с рецепта от лекар.

Проблемът:

Купуваш ги от сайтове или групи, но често това не са истински лекарства, а имитации.

Никой не гарантира какво има вътре, как са съхранявани или транспортирани.

Рискът е огромен – вместо да свалиш 2-3 килограма, можеш да навредиш сериозно на здравето си.

Проф. Георги Момеков обяснява:

„Това, което хората купуват онлайн, аз не бих нарекъл лекарства. Те са имитиращи продукти. Лекарствата се купуват от аптеката.“

Какво казват фармацевтите:

В момента нелегалната продажба е само административно нарушение.

Те настояват това да стане престъпление по Наказателния кодекс, за да може полицията и прокуратурата да действат по-сериозно срещу измамниците.

Какво се прави:

Агенцията по лекарствата, МВР и ГДБОП вече блокират сайтове и разследват незаконни продажби.

Но нови страници и обяви постоянно се появяват.



Важно за тийнейджъри:

Никога не купувай лекарства онлайн от съмнителни сайтове или групи.

Ако искаш да отслабнеш – говори с лекар или треньор, не с интернет „гурута“.

Истинските лекарства са само в аптеката.



