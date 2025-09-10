Опасност онлайн: фалшиви лекарства за отслабване

Напоследък в интернет и социалните мрежи се продават лекарства за отслабване, които всъщност са медикаменти за диабет и по принцип се дават само с рецепта от лекар.
Проблемът:
Купуваш ги от сайтове или групи, но често това не са истински лекарства, а имитации.
Никой не гарантира какво има вътре, как са съхранявани или транспортирани.
Рискът е огромен – вместо да свалиш 2-3 килограма, можеш да навредиш сериозно на здравето си.
Проф. Георги Момеков обяснява:
„Това, което хората купуват онлайн, аз не бих нарекъл лекарства. Те са имитиращи продукти. Лекарствата се купуват от аптеката.“
Какво казват фармацевтите:
В момента нелегалната продажба е само административно нарушение.
Те настояват това да стане престъпление по Наказателния кодекс, за да може полицията и прокуратурата да действат по-сериозно срещу измамниците.
Какво се прави:
Агенцията по лекарствата, МВР и ГДБОП вече блокират сайтове и разследват незаконни продажби.
Но нови страници и обяви постоянно се появяват.
Важно за тийнейджъри:
Никога не купувай лекарства онлайн от съмнителни сайтове или групи.
Ако искаш да отслабнеш – говори с лекар или треньор, не с интернет „гурута“.
Истинските лекарства са само в аптеката.