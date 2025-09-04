Опасностите от "руфтопинга"

Между 2011 и 2018 г. По света са загинали над 250 души, опитвайки се да направят “ екстремно селфи”. В България също има трагични случаи при “руфтопиг”.

„Руфтопинг“ е градска субкултура и форма на екстремно занимание, при което хора се изкачват на високи сгради, кули, кранове или други конструкции, обикновено незаконно и без осигуровка, за да снимат гледката или да заснемат впечатляващи видеа.

Те търсят силни усещания и адреналин. Фотографии и видеа от големи височини, често споделяни в социалните мрежи. Обикновено това се прави без разрешение и е свързано с нарушаване на правила за достъп. Изключително рисково е. При падане или инцидент често води до тежки последствия.