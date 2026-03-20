Операция за Гулиелмо Викарио

Вратарят на Тотнъм Гулиелмо Викарио ще се подложи на операция на херния следващата седмица, съобщи клубът от Висшата лига, добавяйки, че процедурата може да извади 29-годишния италиански национал от игра за един месец.

Викарио е участвал във всеки мач от първенството за Тотнъм този сезон, като отборът е с една точка над зоната на изпадащите.

„Процедурата е планирана така, че да има възможно най-малко влияние върху сезона ни“, заявиха от Тотнъм, който ще влезе в триседмична пауза за националните отбор след мача от първенството в неделя срещу Нотингам Форест.

Викарио не беше включен в състава на Италия за плейофите за Световното първенство срещу Северна Ирландия в четвъртък. Той за последно игра за Италия при победата с 2:0 над Молдова през ноември.

Джанлуиджи Донарума беше вратарят на Италия при загубата с 1:4 от Норвегия три дни по-късно, която прати отбора на плейофите, докато Норвегия се класира директно за Световното първенство.

„Надяваме се, че Викарио може да се завърне в игра през следващия месец“, добавиха от Тотнъм.